8款「平價小眾香水」不輸專櫃質感！小蒼蘭平替款500有找

文／美人圈

女生們都喜歡香香的味道，帶著香氣出門一整天，才能有滿滿的好心情，但是專櫃香水的價格好難入手，熱門香氛又好容易撞香，別擔心！今天就來為大家推薦8款平價小眾香水，質感、香氣都不輸專櫃，輕鬆入手也不心疼錢包！趕快收藏這篇文章，來挑一個最適合自己的獨有香氛吧~

平價小眾香水推薦

1：Adopt-Musk of Rose 玫瑰麝香

前調：柑橘、甜橙、蘋果

中調：小蒼蘭、玫瑰、紫羅蘭、白花

後調：琥珀、麝香、檀香、廣藿香

堪稱專櫃淡香精等級的法國香水品牌Adopt，是許多女孩們的香水入門品牌，目前台灣設立了6間門市，在各大百貨公司都能見到它的蹤影，上百種的香味任君挑選，Adopt的門市還設有香水牆，提供顧客試香、搭配出專屬於自己的香氛。這款玫瑰麝香是Adopt的熱銷款，帶有淡淡的果香，年輕女孩使用也不怕香味過於成熟。

▲Adopt-Musk of Rose 玫瑰麝香 30ml，NT$690。（圖／Adopt）

2：Mumchit-海洋甘菊香#107

主香調：小蒼蘭、雛菊、甜花、麝香

韓國非常知名的小眾香氛品牌Mumchit，以韓文「멈칫」靜止不動的瞬間來命名，由專業的製香團隊打造，從衣物香氛到身體保養通通有，價格平價且質感不輸專櫃，紅遍全韓國絕對不是沒有道理！這款海洋甘菊香是Mumchit衣物香水的熱銷第一名，甜美的小蒼蘭香調配上純粹的雛菊香，帶給人們清爽夏日的感覺。

▲Mumchit-海洋甘菊香#107 ，NT$300。（圖／Mumchit）

3：A'PIEU 滾珠香水-FREESIA 小蒼蘭

前調：檸檬、柑橘

中調：鳶尾花、玫瑰、鈴蘭

後調：麝香

A'PIEU是韓國知名的美妝品牌，因為平價又好入手，成為不少年輕族群的愛牌，除了他們家的彩妝小有名氣以外，這款滾珠香水也是許多韓國女孩們的愛用品哦！A'PIEU的滾珠香水推薦款為小蒼蘭，因激似Jo Malone經典款「英國梨小蒼蘭」而熱賣，帶有一點果香的香氣，小巧又好攜帶，塗起來非常方便，適合日常使用。

▲A'PIEU 滾珠香水-FREESIA 小蒼蘭 10ml，NT$250。（圖／A'PIEU）

4：Berdoues1902-白茶 雋永時光

前調：白茶、佛手柑、紫羅蘭葉

中調：山蒼樹、瑪黛茶

後調：麝香、木香

來自法國Touloues的小眾香氛品牌「Berdoues 1902」，創立於1902年，憑藉著百年的獨特製香經驗，帶來與眾不同的獨特香調，想要有跟別人不同的香氛，選擇Berdoues1902就對了！推薦的這款Berdoues1902的白茶，有著醇厚的白茶韻味，加上清新的瑪黛茶香，噴上後整個人都氣質高雅了起來~

▲Berdoues1902-白茶 雋永時光 125ml，NT$650。（圖／Berdoues1902）

5：Dalla-Midnight Party午夜派對淡香水

前調：胡椒、香檸檬

中調：老鸛草、薰衣草、花椒、欖香脂、香根草、廣藿香

後調：雪松、勞丹脂、龍涎香

對許多人來說，香水給人的感覺是簡約奢華的美感，今天來介紹這款台灣的香水小眾品牌Dalla，由專業的調香廠調製，包裝與瓶身是超甜美可愛的風格，小巧設計攜帶方便，非常適合年輕女孩。今天要推薦的是他們家的午夜派對Midnight Party淡香水，散發著自信的氛圍，神秘又帶點浪漫，是讓人無法停止眷戀的香味。

▲Dalla-Midnight Party午夜派對淡香水 35ml，NT$480。（圖／Dalla）

6：La Rive Cute-蜜糖梔子花淡香精

前味：香檸檬、柑橘

中味：槴子花、天竺葵、玫瑰

後味：雪松、琥珀、檀香

來自歐洲的La Rive，除了有香氛以外，還有沐浴乳、香水和古龍水等，產品分為男性、女性與兒童專用，這次要推薦的是La rive cute的蜜糖梔子花淡香精，他們家的香水味特別持久且有層次，優雅精緻的香氛味，外觀做成鑽石的切割樣，在小紅書上也被稱為Chloe的平替版。

▲La Rive Cute-蜜糖梔子花淡香精 100ml，NT$990。（圖／La Rive Cute）



7：Celluver-時髦傲椒 雪紡香水

前調：白玫瑰

中調：粉紅胡椒

後調：麝香木

由人氣女團Stayc代言的Celluver，在韓國SNS上曾掀起一波風潮，是韓國小姐姐的熱推小眾香水品牌。推薦這款紫色瓶身的「時髦傲椒雪紡香氛」，香調為薰衣草、小蒼蘭、鬱金香，擺脫香水濃郁香味及刺鼻酒精味的印象，超持久8小時，出門不用擔心散去香氣，瓶身還有超美的漸層設計，難怪讓韓妞們通通愛不釋手！

▲Celluver-時髦傲椒 雪紡香水 80ml，NT$450。（圖／Celluver）

8：Ohana mahaalo-愛戀茉莉輕香水

主香調：茉莉、水果、香草

從日本紅到台灣的Ohana mahaalo，也是小資女超愛的香水品牌，這款「愛戀茉莉輕香水」在日本為熱銷第一名，不只瓶身夢幻，茉莉與水果香的交織也非常適合甜美系的女孩，是一款能呈現熱戀甜蜜的香調！

▲Ohana mahaalo-愛戀茉莉輕香水 30ML，NT$680。（圖／Ohana mahaalo）

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