600坪台東無印良品好吃好玩　獨家啤酒、冰淇淋限定登場

▲無印良品台東旗艦店7／27正式開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

無印良品大店持續擴展，繼公開美麗華、高雄岡山等超過500坪大店之後，今（7／27）位於台東市全聯旗艦店的600坪門市正式開幕，引進東部首間良品市場，以及補水站、Re Park回收、自助收銀以及木育廣場服務，並結合在地慢食節推出週末餐車、與在地食材的食農產品。

位於全聯台東旗艦店內的「無印良品台東店」共有3個樓層，總坪數達到600坪，規模與台北美麗華旗艦店相當，也是在高雄岡山店的700坪規模之後，屬該品牌台灣第2大的門店，目前已開幕70%的面積，之後會陸續開放其他區域，另外也引進大店才有的獨家服務與銷售商品。

因台東門市位置處於全聯福利中心的3F至5F，在樓層商品類別的規劃上，也有別於一般門市以男女服飾作為入口商品，而是改以食品作為主要推薦，以在地建材包含竹子及紅磚等具有台灣意象的材料，作為牆面素材。16坪東部首發「良品市場」主打台灣在地開發生產的食農產品、台東特色物產及選品「FOUND FOOD」系列。

在良品市場還推出台東門市限定販售的商品，包含選用台東金峰鄉與東河鄉特有物產所開發釀製的「洛神花啤酒」及「晚崙西亞橙啤酒」，以及果感豐富的「洛神花蜜餞義式冰淇淋」，另與「台東慢食節」合作，週末將邀請店家、職人進駐門市，讓顧客體驗台東食物地景。

另外，也與美麗華、高雄岡山同步推出補水站，消費者可使用重複性水瓶，至補水站免費裝盛飲用水；Re Park服務提供「丹寧衣物再生箱」、「玻璃再生箱」及「食物共享服務」，攜手世界展望會、木匠的家關懷協會與「春池玻璃｜春室」回收共享，協助幫助弱勢家庭與環境保護的理念。

4F則設有約6坪的「木育廣場」，現場也販售約300本童書繪本，以「食育」為主題，讓親子在遊逛後也能透過閱讀認識飲食，培養良好生活習慣，並引進自助結帳服務，避免消費者因結帳排隊而久候。

MUJI無印良品表示，600坪賣場面積將分為兩階段開幕：7／27開放區域樓面，主打滿足日日生活的各式商品與服務，第二階段則預計今年年底擴展「Open MUJI」及「台東 to Go」等連結在地企劃，將以更完整的門市樣貌與顧客見面，7月底前台東住民或持MUJI passport手機APP消費，可享9折優惠；8／14前單筆消費滿666元，贈指定款水果冰棒，不累贈，每日限量300支。

目前無印良品在東部地區，除了宜蘭、花蓮已設有門市外，台東第一家門市也到位，是台灣首次推出橫跨三個樓層服務的門市，現全台MUJI無印良品店鋪累計達57店。

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