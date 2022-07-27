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天氣熱到受不了！營養師教吃「防暑飲食」，多吃蔬菜幫助利尿

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▲▼天氣熱到受不了！營養師教吃「防暑飲食」 。（圖／Unsplash）

▲含鉀蔬菜能夠幫助排熱利尿，達到降溫效果。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣熱到受不了，在外面走一圈就全身濕黏，營養師余朱青分享，這種濕熱天氣，應以「祛濕防暑」為首要目標，以下4個防暑飲食建議，趕快學起來！

#多吃青菜

營養師余朱青建議可食用富含鉀的蔬菜，在幫助利尿的同時還能將體內的熱與水分一同排出體外，進而達到自然降溫的效果。她舉例像是小番茄、綠豆芽、花椰菜、芹菜都含有豐富的鉀，同時也是夏日涼拌的最佳選擇。她也提醒上述蔬菜不適於腎功能有有問題的人，食用前請先諮詢專業醫師。

▲▼天氣熱到受不了！營養師教吃「防暑飲食」 。（圖／Unsplash）

#多吃瓜果

水果富含營養價值，提供糖分但不會像精緻糖會使血糖飆升，水果擁有豐富水分且多種維生素，像是奇異果、芒果、荔枝、西瓜等，兼顧營養均衡的同時也能消除暑氣，非常適合在夏季食用。

#多喝茶

天氣一熱，大家就想狂灌含糖飲料，但卻給身體帶來不必要的負擔，這時若想要消暑解渴，無糖茶絕對是首選，以茶類來說，綠茶含有較多的咖啡鹼，能幫助提神與利尿排毒，對於消暑很有幫助。

▲▼天氣熱到受不了！營養師教吃「防暑飲食」 。（圖／Unsplash）

#多喝湯粥

悶熱夏季總讓人提不起食慾，營養師余朱青建議，這時不妨試試看粥，粥含有大量的水分，除了填飽肚子也能幫助補水，無論是薏仁粥、蓮子粥、荷葉粥，都是夏季的飲食好選擇。
若是不想喝粥，綠豆中富含磷脂，均有興奮神經增進食慾的功能，非常適合夏季食用，此外綠豆富含蛋白質，不過腎功能有問題的朋友，還是建議找專業醫師評估後再決定是否食用。

關鍵字：

消暑, 退火, 飲食

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