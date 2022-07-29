夏季「刺繡包」6款推薦！小CK聯名太可愛　DIOR是仙女包

文／美人圈

精緻的刺繡工藝不僅更有春夏氛圍，同時也有畫龍點睛的作用，讓整體穿搭更抓眼！透過不同的設計，刺繡可以展現出文藝感、優雅感甚至是率性風格，這回小編特搜2022「刺繡包款」，要來放火燒大家啦～除了小CK與COCO CAPITÁN聯名的超可愛手提方包外，還有DIOR、LV絕美包款，買一咖直接承包你一整個夏季穿搭！

2022夏季刺繡包推薦

CHARLES & KEITH X COCO CAPITÁN小花刺繡手提方包

CHARLES & KEITH與西班牙知名藝術家Coco Capitán攜手聯名的小花刺繡手提方包，可愛登場！將CHARLES & KEITH的手提方包作為此次聯名的創作畫布，藍色雛菊圖案為主要設計，另一面則是獨特散文刺繡，講述了一段關於藍色花朵自混凝土中堅韌茁壯、而後獨自綻放的故事，別具有意義字句及文藝氣息的設計真的讓人想趕緊入手一咖！

▲CHARLES & KEITH X COCO CAPITÁN 小花刺繡手提方包，NT$2,390。（圖／Beauty美人圈）

而小CK經典的Perline車線厚底樂福鞋，也一起換上可愛的小花刺繡囉！其中還有Coco Capitán藝術家本人的手寫詩句“Loves Me Blue,Love Me Blue Not”的與藍色雛菊圖案一起縫製，只要穿出門立刻成為目光焦點。

▲CHARLES & KEITH X COCO CAPITÁN 小花刺繡厚底樂福鞋，NT$2,990。（圖／CHARLES & KEITH）

COACH SOFT TABBY櫻桃刺繡單肩手袋

COACH一直都是精品界的入門款，尤其是TABBY系列，不僅擁有實用的容量，造型又相當百搭，因此一直都受到許多時尚迷喜愛！這次TABBY包特別換上輕量的草編材質搭配上可愛度爆表的櫻桃刺繡圖案，以及黑色皮革、金屬C開扣元素，賦予包款甜中帶點小個性的氣息，非常適合夏天拿來玩穿搭！

▲COACH SOFT TABBY 櫻桃刺繡單肩手袋，NT$23,800。（圖／COACH）

DIOR中碼LADY D-LITE手袋

人手一顆的DIOR手提包，不只每每推出新品都會成為話題王，優雅知性的外型以及方便攜帶的特性，更是深得時尚迷的喜愛！Lady D-Lite手袋結合經典優雅氣息與品牌的現代感，以天然色花邊結效果刺繡，打造出典雅魅力的態度，正面綴飾「CHRISTIAN DIOR PARIS」標誌，配以淡金色色調金屬「D.I.O.R.」吊飾，設有寬身、可拆卸的雙面刺繡肩帶，手提或斜背，再穿上一襲白色洋裝，根本是仙女下凡～

▲DIOR中碼LADY D-LITE手袋，NT$145,000。（圖／DIOR）

LOUIS VUITTON DAUPHINE EAST WEST

這款Dauphine East West長手袋是LV Broderie Anglaise限量系列的款式之一！以精巧的鏤空細節重現Monogram圖案，再在鏤空部份以波爾頓刺繡加以點綴，配上白色小牛皮面料、綴上金屬磁扣鎖更顯高雅感。此外，這款包除了有基本的可調節皮革背帶，還有金屬鍊帶可以肩揹，穿上一身白、黑都可以簡單凸顯出俐落又簡練的穿搭重點。

▲LOUIS VUITTON DAUPHINE EAST WEST，NT$141,000。（圖／LOUIS VUITTON）

Vivienne Westwood Granny口金包

Vivienne Westwood的Granny口金包又推出新款啦！使用的是復古方格紋低飽和的繽紛色彩，並以精緻的土星環Orb Logo刺繡點綴，完美詮釋了千禧世代的Y2K風格。除了包款每個細節都超精緻，此包還是使用經GRS組織認可的100%環境友善材質，時髦同時兼具環保意識，必須加入購物車啊～

▲Vivienne Westwood Granny口金包，NT$9,300。（圖／Vivienne Westwood）

Prada Re-Edition 2000年復刻版刺繡斜紋布迷你手袋

向來給人簡約外型的Prada，竟然也有推出這麼優雅的包款！Re-Edition 2000年復刻版迷你手袋重新演繹經典Prada款式，以寶寶藍色飾以立體感的白色花卉刺繡，加上同以刺繡工藝打造的字樣標誌，強烈的對比色圖案衝擊視覺，卻一點都不違和，反而碰撞出獨特的風格，還有一個小亮點，轉到包側身，可以看到品牌三角logo的小小身影，細節真的超精緻！

▲Prada Re-Edition 2000年復刻版刺繡斜紋布迷你手袋，NT$53,000。（圖／Prada）



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