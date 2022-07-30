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《安娜》秀智一直維持47公斤！發明「企鵝瘦身操」手臂、胸型更緊實

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文／美人圈

國民初戀秀智在韓劇《安娜》中，大飆演技，挑戰了與以往甜美形象截然不同的反派角色，除了劇情引人入勝外，秀智的美貌再度讓人驚艷，讓人很難想像剛出道的她居然因為身材圓潤被譏為「象腿」，究竟女神是如何成功瘦身，讓擁有168公分高挑身材的她，長年維持在47公斤？以下帶來秀智瘦身秘訣，趕緊看看女神成功甩肉不復胖的方法～

秀智主演《安娜》熱播！突破性演出，被譽為人生作品

劇情改編自鄭韓雅作家的長篇小說《親密的異邦人》，由秀智、鄭恩彩、金準韓主演，以「想擁有的名字，想偷取的人生」為核心，講述一位擁有「雷普利症候群」的女人，透過說謊來滿足自己的慾望。自開播後就好評部不斷，劇中因為秀智突破性的演出，加上劇情營造的緊張氛圍感，都讓劇迷們看得超入迷，甚至被譽為是秀智人生作品，讓人非常期待接下來劇情會如何發展！

《安娜》秀智瘦身秘訣公開！獨門企鵝減肥操、瘦身食譜公開，靠熱量赤字聰明減重不復胖

▲秀智主演《安娜》熱播（圖／IG@coupangplay）

秀智瘦身秘訣

瘦身食譜

大家都知道秀智女神剛出道時，曾因為身材飽受網友抨擊，甚至被批評是「象腿」，對此她下定決心怒甩肥肉，自製了一套有蔬菜、澱粉以及豐富蛋白質的瘦身餐，成功甩肉13公斤，逆襲成為男神收割機！

《安娜》秀智瘦身秘訣公開！獨門企鵝減肥操、瘦身食譜公開，靠熱量赤字聰明減重不復胖

▲左圖為2020年照片，右圖則是2011拍攝《Dream High》的劇照，兩者對比之下真的差異非常大。（圖／IG@skuukzky、KBS《Dream High》劇照）

#秀智瘦身食譜

早餐：1條番薯、雞胸肉和蛋白質飲品

午餐：糙米飯一碗、沙拉

晚餐：2條地瓜

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

每日進食不超過1000大卡

秀智若是有工作需要，就會將每日進食熱量不超過1000大卡的方式達到快速瘦身的效果！其實這也就是我們經常聽到的熱量赤字，就是透過讓一天攝取的熱量小於一天消耗的方式，讓熱量缺口累積到一定數字，就可以達到瘦身的效果～不過這個方式屬於比較高難度瘦身方法，建議還是跟專業醫生、營養師討論過後再實施比較恰當！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

六點以後不進食

曾經說過自己喝水都會胖的女神，除了聰明的運用熱量赤字來減肥外，還透過增加脂肪消耗的方式，讓體重長年維持在47公斤～由於晚上睡覺時，食物中的熱量會轉換成脂肪進而引發肥胖，透過晚上六點後不進食的方式，就可以給予食物充足的消化時間，不僅幫助促進新陳代謝，熱量也比較不容易轉化成脂肪囤積在身上啦～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

獨門企鵝瘦身操

除了飲食管理外，想要讓身材更加緊緻，還要靠運動雕塑！對此秀智發明了企鵝瘦身操，透過手臂像是企鵝般擺動，可以有效擊退女生們最在意的掰掰肉。重點是不挑場合、時間，每天抽空做8組，每組20下，就可以感受到手臂更加緊實，就連胸型也更加好看～

#企鵝瘦身操

STEP1：雙腳與肩同寬

STEP2：將手臂打直並讓手腕向外翹起

STEP3：手臂向前、旁、後側擺動，同時讓手腕一下向內折、一下外折

STEP4：重複以上動作20下，一次8組

按摩瘦出小V臉

平時秀智在卸妝時，會使用卸妝油，一邊卸妝一邊按摩臉部，幫助消水腫讓臉部輪廓更加緊緻，同時還能幫助臉上的彩妝徹底被溶解，肉肉臉女孩這招心機秘訣可要好好筆記，讓你養出女神同款初戀顏～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 安娜, 秀智, 瘦身

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