夏日出遊山海　星巴克、CHUMS戶外系列新品收放兼得

記者蔡惠如／綜合報導

夏日氣溫屢創新高，想出遊走走山海最消暑，星巴克與美國戶外品牌CHUMS近期均推出露營、戶外新品，星巴克以山林綠、米色等營造質樸風格，CHUMS則以明亮色彩，打造活力海岸造型，無論上山下海各有一番風味。

▲星巴克推出一系列戶外新品。（圖／各品牌提供）

近來興起戶外野營風潮，星巴克近期以山林體驗等戶外活動為靈感，推出系列新品，多數主打耐看經典設計的星巴克，在戶外系列顏色選用橄欖綠、米色與灰色等自然帶點質樸的色系，運用簡潔的線條，推出多款不鏽鋼杯、不鏽鋼水瓶、不鏽鋼壺等產品。

另有底色以橄欖綠色、沉穩藍色，搭配經典菱格紋設計，帶來典雅而簡約的包款與提袋，方便在外出攜帶小物，還有木質托盤、野營筒型包、輕巧運動包等為外出收納更加加分。

▲輕巧運動包岩灰色，售價420元。

▲野營橡木托盤售價900元；野營筒型包，售價450元。

來自美國的戶外休閒露營品牌CHUMS於今夏也推出多款露營新品，其商品多元繽紛的色調元素，及趣味印花圖騰細節著名，俏皮造型兼具戶外露營實用性，包括彈出式遮陽帳篷「Pop Up Sunshade快收帳」，除能輕鬆搭建，前方附有便利的門簾設計，在戶外也能確保隱私空間，隔絕艷陽好容易。

▲Pop Up Sunshade 3 Print Capsule快收帳 Booby BBQ，售價3,280元。



「Booby Easy Chair Wide 折疊椅」在扶手設計了網袋杯架，隨手可放置飲料及隨身物，且易於組裝和收納；寬大可坐2人的「CHUMS Back with Bench折疊椅」，穩定寬敞能坐一起好好看日落。

▲CHUMS Back with Bench折疊椅 Booby BBQ，售價5,480元。

針對露營野炊推出的「CHUMS Steel Cooler Box冰桶」，鋼製材質堅固耐用，箱體也擁有開瓶功能，大容量設計可存放食品及飲料，適合連續過夜和家庭露營使用；「Booby Egg Salt & Pepper蛋盒」還附蛋型調味料罐，造型超可愛，「Camper Curry Plate露營咖哩盤」及「Camper Cutlery Set餐具」，帶有兩孔的把手也更容易吊掛，露營晾乾收納都方便。

▲CHUMS Steel Cooler Box 54L冰桶，售價7,980元。

▲Camper Curry Plate露營咖哩盤售價680元；Camper Cutlery Set餐具售價780元。