熱到融化的「皮卡丘冰淇淋」太可愛啦！多款「寶可夢雪糕」推特爆紅

記者王則絲／綜合報導

《寶可夢》（神奇寶貝）紅了25年不退燒，近期除了麥當勞推出限量「皮卡丘置物盒」之外，日本推特上還有一款「寶可夢雪糕」爆紅！數張做成甜筒模樣的「皮卡丘冰淇淋」照片，因像是融化一般的外型設計實在太可愛，在推特上被瘋傳。

▲融化的「皮卡丘冰淇淋」在推特上被瘋傳。（圖／翻攝自小紅書）



這支「皮卡丘冰淇淋」乍看之下，就像在豔陽下逐漸融化的芒果冰，近看發現原來是一隻熱到融化的皮卡丘啊！垂耳動作配上瞇瞇眼表情與招牌腮紅，讓粉絲們才要被萌到融化了，讓人怎捨得咬下去呢？好險「皮卡丘冰淇淋」並不是真的食物，而是製作細緻的模型公仔，可以永久保持在最可愛的融化狀態，令人好想收藏。

▲「皮卡丘冰淇淋」360度都超可愛。（圖／翻攝自小紅書）



而這支「皮卡丘冰淇淋」其實是由DM-STUDIO呆萌工作室所推出的GK塗裝模型，該系列名為「寶可夢雪糕系列」，第一彈推出的就是這款皮卡丘，360度都可愛到爆炸，除了皮卡丘之外，DM-STUDIO後來還接續推出「可達鴨冰淇淋」、「呆呆獸冰淇淋」、「耿鬼冰淇淋」，全都是初代神奇寶貝中令人回憶滿滿的角色。

▲DM-STUDIO陸續推出更多「寶可夢雪糕」系列公仔。（圖／翻攝自小紅書）



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