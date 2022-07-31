跟著韓星「剪瀏海」不會錯！Minnie齊瀏海跩甜風、秀晶這款最修飾臉型

文／美人圈

每次都在猶豫要不要剪瀏海嗎？2022明星瀏海解析！Lisa、Minnie齊瀏海像是換個人，朴敏英低顱頂瀏海修飾長臉，宋慧喬中分八字瀏海萬能修飾臉型、還減齡顯嫩，今天帶來2022明星瀏海解析，分別對應不同臉型，每一款臉型都有最修飾的瀏海！

明星瀏海解析

Lisa、Minnie「齊瀏海」

BLACKPINK的Lisa從出道以來就是娃娃瀏海的愛好者，只要有露出額頭的髮型、多半都會有負評！其實主要是因為Lisa本身額頭較高，沒有瀏海的修飾很容易讓上半部臉型比例過大、顯得有些突兀，但只要有了瀏海就能很好修飾臉型，讓五官看起來更集中立體，還可以強調原生的洋娃娃深邃五官，讓整體氛圍更精緻。

▲Lisa（圖／IG@lalalalisa_m）

韓國女團(G)I-DLE成員Minnie其實也跟Lisa一樣，有了瀏海後瘋狂受到稱讚！仔細看她的五官、和Lisa一樣都是比較深邃的，但Minnie問題不在於較高的額頭，而是她的眉眼間距太寬，很容易給人一種沒精神的慵懶感，五官看上去也較分散。

▲Minnie（圖／IG@min.nicha，下同）

剪了瀏海之後、特別是長度剛好落在眉眼間的瀏海，剛剛好可以修飾眉眼間距，還可以讓視覺重心下移，幫助五官集中，看上去五官更加精緻，讓Minnie有種跩甜氛圍，這款瀏海真的作用太大！

宋慧喬「八字中分瀏海」

宋慧喬的八字中分瀏海也是經典了！從髮根往外翻的S型弧度可以很好的修飾高顴骨及下顎線條，臉型一旦順暢、自然也看起來減齡顯嫩，另外再搭配一些碎髮，更散發幾分浪漫氛圍～

▲宋慧喬（圖／IG@kyo1122）

朴敏英、Jessica、鄭秀晶「低顱頂瀏海」

明明都在將髮根吹高、吹蓬鬆，但是朴敏英這款低顱頂八字瀏海卻反其道而行，其實這種低顱頂的瀏海非常適合長臉、或上庭比例偏長的臉型，因為面部上半部比例本來就已經夠高、所以這種低顱頂的髮型才可以很好的弱化臉部長度，起到修飾臉型的效果。

▲朴敏英（圖／IG@rachel_mypark，下同）



仔細觀察，朴敏英的臉型是偏鵝蛋臉，但是整體比例確實是偏長的、尤其是上庭，另外下巴也比較尖，所以她很少做出蓬鬆髮根的髮型，避免臉型又被拉長，她的髮型大多都以低顱頂為主，可以修飾及弱化臉型上半部比例！

近期在《乘風破浪的姐姐3》中獲得關注的Jessica也是同樣的臉型，不僅下巴尖、也是偏長臉，她也會避免將髮根吹過高，讓臉型看起來更加平衡。

▲Jessica（圖／IG@jessica.syj）

《瘋狂愛上你》中鄭秀晶的瀏海也是同款低顱頂，她本身額頭稍微高一點、整個臉型也是偏長，在髮根上不刻意製造蓬鬆感、最大限度降低面部上半部的存在感，更修飾臉型。

▲鄭秀晶（圖／IG@vousmevoyez）



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