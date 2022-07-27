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秀英撞包61歲茱莉安摩爾！　BV「金屬感扭結包」太搶鏡

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記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta並非只有雲朵包Pouch Bag不斷進化，其實旗下Mini Jodie 扭結包款也是人氣款式，近期不僅新增鉚釘及水鑽裝飾，還加入了搶眼鍊帶升格肩背包，讓大勢女星茱莉安摩爾（Julianne Moore）、歌星Dua Lipa以及韓星秀英人手一顆。

▲bv 。（圖／品牌提供）

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▲（依序）茱莉安摩爾、Dua Lipa 、秀英搭配手間的Mini Jodie 金屬羊皮編織鑲嵌球型鉚釘提包 。（圖／品牌提供）

61歲茱莉安摩爾以率性的黑色翻領上衣搭配手間的Mini Jodie 金屬羊皮編織鑲嵌球型鉚釘提包，靈動珠飾與搶眼金屬光澤感點亮整體造型。同款手袋也出現在Dua Lipa、秀英手中，對比秀英簡潔的純黑色系裝扮，Dua Lipa以透視輕盈亮片裝相佐，讓夏季更為輕盈時尚。

▲bv 。（圖／品牌提供）

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▲Mini Jodie 包款自2020年推出後持續變奏，（依序）新增金屬仿皺牛皮提包；羊皮編織金屬鍊帶提包；迷你水鑽鑲嵌提包 。（圖／品牌提供）

Mini Jodie 包款自2020年推出以來就攻佔IG版面，以柔軟的皮革鞣製而成，延續品牌經典編織元素，搭配上俏皮的結飾造型，辨識度很高。而今不再只有編織款式，還加入許多搶眼元素，除了藝人搶曬的鑲嵌球型鉚釘款式，另也有鏡面般的金屬漆亮皮革；當然時尚迷的心聲品牌也聆聽到了，終於為這款手提包加入了金屬鍊帶徹底解放雙手，與羊皮編織為日常而生。

關鍵字：

BV, BOTTEGA VENETA, 編織, Mini Jodie

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