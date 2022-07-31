貓咪「慕斯肉泥」一罐才77元！湯鮮味美好消化　含水量高更健康

文／C編

普遍來說，餵貓咪濕食會比乾飼料來得好，因為牠們不愛喝水，可以藉由罐頭裡面的肉湯，補充所需水分，比起強灌、強餵，讓牠們主動攝取更自然健康；「Her森森」推出「WaterGo慕斯肉泥貓罐140g／24入」，原價2400元、特價1850元，相當於一罐才77元，超划算。

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▲WaterGo慕斯肉泥貓罐140g／24入，原價2400元、特價1850元，點我購買。



這款慕斯肉泥罐頭跟一般的罐頭有所不同，並非使用肉塊，而是以打碎的肉泥作為主要食材，非常適合牙口不好或是年紀較大的貓咪，不用太費力咀嚼就可以食用，而且相當好消化，非常方便。

慕斯肉泥有鮪魚、雞肉2種口味，都是適口性很好的主食材料，建議一般不愛喝水的貓咪，可以在倒出肉泥之後再加一點水，攪拌均勻，讓牠們享用美味的同時，也可以攝取水分。

貓咪多喝水的好處多多，除了可以增加身體的代謝循環，也可以避免很多老年容易出現的疾病，像是腎衰竭、尿道炎、膀胱炎、腎結石等等問題，平時花點小錢，可以預防老年生病花大錢，非常重要，一定要注意。

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「Her森森」推出「WaterGo慕斯肉泥貓罐140g／24入」，原價2400元、特價1850元，相當於一罐才77元，輕輕鬆鬆就可以搞定挑嘴貓咪，肉泥絕對是牠們最愛的美味，快呼朋引伴叫貓奴們都買起來。