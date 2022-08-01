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西班牙瞬熱開飲機下殺3380元　一台抵6台、想吃泡麵不用等

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文／C編

「想喝杯熱水每次都要等好久」、「溫奶、泡茶盲測溫度好怕燙傷」、「需要快煮壺、濾水壺但廚房放不下」，以上煩惱你都有嗎？那就不妨買一台「西班牙sOlac 3L瞬熱式開飲機」，一次解決多種煩惱，輕鬆喝水、6機一體超划算。

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▲sOlac,瞬熱開飲機,開飲機,Her森森,。（圖／Her森森）

▲西班牙sOlac 3L瞬熱式開飲機，原價4280元、特價3380元，點我搶購

市面上有多種飲水設備，包括濾水壺、泡奶機、泡茶機、熱水瓶、飲水機、快煮壺，最常見的就是這6種，而西班牙百年老牌solar推出的瞬熱式開飲機，一次就可以取代上述6台，大幅節省居家空間，多功能的設計，讓喝水變得容易又方便。

除了功能多重，瞬熱式開飲機採用瞬熱加熱技術，出水前才將冷水加熱到指定溫度，喝熱水或是泡麵不需要長時間等待，就可以直接使用，並且採用9段溫度控制，無論泡咖啡、泡麵、溫奶、吃維他命、沖泡堅果飲等等，都有相對應的水溫，加上5段水量，從100ml到400ml，也可以手動調整，完美符合各種生活所需。

在設計上，瞬熱式開飲機採用背光大面板，直覺使用很方便，溫度顯示、水量顯示、泡奶設定、兒童鎖、清洗提醒或是缺水提醒通通都有，待機耗電約1瓦，電費低，每天開著也沒有問題，比起一般一級能效飲水機還要省4倍電費，相當厲害。

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▲sOlac,瞬熱開飲機,開飲機,Her森森,。（圖／Her森森）

▲西班牙sOlac 3L瞬熱式開飲機，原價4280元、特價3380元，點我搶購

「Her森森」推出「西班牙sOlac 3L瞬熱式開飲機」，原價4280元、特價3380元，桌上型小巧的設計，不需要安裝就可以直接使用，並配置有高效活性碳濾芯，讓喝進去的水，都受到嚴格把關。

關鍵字：

sOlac, 瞬熱開飲機, 開飲機, Her森森

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