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夏季「氛圍感女孩」！這5款香水讓妳出街就撩人

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

想當氛圍感女孩，香氣是絕對不能缺少的單品，尤其是接下來七夕到來，更是不能臭臭見人；以下就盤點幾款非常適合夏季的香水，清新、空靈的味道，讓人聞到不僅很消暑，重點是不會過濃，絕對是夏季最迷人的小精靈。

＃Acqua di Parma 格調桂花淡香精

▲Acqua di Parma,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,KORRES,KLOWER PANDOR,香水,香氛。（圖／品牌提供）

以東南亞岩石林金桂作為主香調，前味是清爽涼感的義大利青橘、苦橙花，為香氣揭開序幕，接著牡丹、黃葵為這明亮的開場增添馥郁的層次，讓花香的氣息更具有豐富的格調，最後桂花跟廣藿香成載所有花香，讓味道持續悠長。

＃嬌蘭 晨霧玫瑰淡香精

▲Acqua di Parma,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,KORRES,KLOWER PANDOR,香水,香氛。（圖／品牌提供）

玫瑰，可以說是女性的代名詞，溫柔、浪漫又堅毅，這款晨霧玫瑰淡香精宛如「暖陽餘暉將玫瑰花瓣染得更鮮紅」，散發出極為柔嫩性感、蜜桃果香強烈的氣息，那樣清純又讓人怦然心動，是化妝台上一定要擁有的香調，7月於線上旗艦店搶先上市。

＃Maison Francis Kurkdjian 天際之水古龍淡香精

▲Acqua di Parma,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,KORRES,KLOWER PANDOR,香水,香氛。（圖／品牌提供）

佛手柑帶有黑醋栗、含羞草和茉莉的果香調，逐漸融入果香與麝香調的醇厚中，Maison Francis Kurkdjian的天際之水讓你成為充滿躁動的夏季裡、最寧靜的一片汪洋，香調晶瑩剔透宛如水晶一般的澄澈，能安撫焦躁不安的心靈。

＃KORRES 白茶淡香水

▲Acqua di Parma,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,KORRES,KLOWER PANDOR,香水,香氛。（圖／品牌提供）

以佛手柑、橙花開起白茶香氛的序曲，絲絲透著充滿感性細膩的白茶香氣，刻畫著純淨優雅的姿態，是清新也是寧靜，中調微微透著小蒼蘭與牡丹香氣，讓無暇的白茶多了驚喜的花香層次，最後以雪松、麝香增添和煦的暖意，讓白茶香味更有溫度也更柔軟。

＃KLOWER PANDOR 暮光琥珀記憶香水1905

▲Acqua di Parma,嬌蘭,Maison Francis Kurkdjian,KORRES,KLOWER PANDOR,香水,香氛。（圖／品牌提供）

以柑橘與木質調堆疊出的濃郁香氣，就如同沐浴完，空間中瀰漫清爽的香氣，以及身上留存熱水澡後的餘溫，散發簡單卻不失性感、具有侵略性的魅力。

關鍵字：

Acqua di Parma, 嬌蘭, Maison Francis Kurkdjian, KORRES, KLOWER PANDOR, 香水, 香氛

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