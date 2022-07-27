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寵愛自己從清潔開始！厚實泡泡包裹、搭配草本香氣超療癒

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

夏季天氣炎熱，清潔做好，身體才不會容易散發異味，同時也可以透過各種不同香調的單品，增添洗沐樂趣，以下就盤點6款厲害的洗沐單品，不僅可以把身體各個地方清潔到位，還能散發出迷人香氣，當然必買！

＃伊麗莎白雅頓 白茶溫和透亮洗顏乳

▲伊麗莎白雅頓,Prophecy Morocco,巴黎萊雅PRO,朵茉麗蔻,艾瑪絲,歐舒丹,洗沐,洗臉,洗髮,洗澡,保養,清潔。（圖／品牌提供）

凝膠的質地配方塗抹在肌膚之後，會帶來前所未有的清爽感受，不僅可以帶走臉部髒污，更能夠同時做到舒緩鎮定的效果，使用完清爽嫩透，讓肌膚重新深呼吸。

＃Prophecy Morocco 晶鑽絕世番紅花極緻潔顏皂

▲伊麗莎白雅頓,Prophecy Morocco,巴黎萊雅PRO,朵茉麗蔻,艾瑪絲,歐舒丹,洗沐,洗臉,洗髮,洗澡,保養,清潔。（圖／品牌提供）

來自西班牙頂級油保養專家Prophecy Morocco推出全新的潔顏皂，濃縮的配方可以透過輕輕揉搓，釋放出細緻的泡沫，因為裡面含有有機番紅花成分，可以讓肌膚潔淨透白。

＃巴黎萊雅PRO 絲漾博 吸金喚彩洗髮精

▲伊麗莎白雅頓,Prophecy Morocco,巴黎萊雅PRO,朵茉麗蔻,艾瑪絲,歐舒丹,洗沐,洗臉,洗髮,洗澡,保養,清潔。（圖／品牌提供）

針對染燙髮設計的洗髮精，可以幫助髮絲柔亮光澤，並且達到持色效果，重點是連香調都是呈現香水般的前中後味，以清新自然的草本氣息，讓髮絲重現輕盈保濕、柔潤水亮。

＃朵茉麗蔻 潔顏霜

▲伊麗莎白雅頓,Prophecy Morocco,巴黎萊雅PRO,朵茉麗蔻,艾瑪絲,歐舒丹,洗沐,洗臉,洗髮,洗澡,保養,清潔。（圖／品牌提供）

朵茉麗蔻的潔顏霜用量超級省，裡面含有胺基酸的成分，輕輕鬆鬆就可以起出綿密的泡沫，直接吸附臉部髒污，洗完肌膚超級滑嫩，散發自然光澤，用起來相當療癒又舒適。

＃艾瑪絲 每日健康洗髮沐浴露

▲伊麗莎白雅頓,Prophecy Morocco,巴黎萊雅PRO,朵茉麗蔻,艾瑪絲,歐舒丹,洗沐,洗臉,洗髮,洗澡,保養,清潔。（圖／品牌提供）

夏天許多人喜歡從事戶外活動，艾瑪絲推出的全新單品，一瓶從頭洗到腳，非常適合喜愛露營的你，不需要多帶瓶瓶罐罐，自然芬芳的氣息男女都適合，裡面添加有機蘆薈、水解小麥蛋白、維他命E，柔潤淨化每一寸髮膚。

＃歐舒丹 原野快樂鼠尾草沐浴膠

▲伊麗莎白雅頓,Prophecy Morocco,巴黎萊雅PRO,朵茉麗蔻,艾瑪絲,歐舒丹,洗沐,洗臉,洗髮,洗澡,保養,清潔。（圖／品牌提供）

歐舒丹全新系列原野快樂鼠尾草沐浴膠，洗後散發天然草本香氣，清新淡雅的味道可以療癒身心，達到放鬆舒緩的感受，同時綿密的泡沫能夠讓肌膚沉浸在細緻的沐浴過程，撫慰躁動的心靈。

關鍵字：

伊麗莎白雅頓, Prophecy Morocco, 巴黎萊雅PRO, 朵茉麗蔻, 艾瑪絲, 歐舒丹, 洗沐, 洗臉, 洗髮, 洗澡, 保養, 清潔

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