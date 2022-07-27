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陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分，曝「一種味道」會讓他立刻彈開

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▲▼陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖大方分享香水經。

記者曾怡嘉／台北報導

男神陳柏霖今（27日）出席英倫香氛禮物概念店，他分享走遍世界各地，第一次看到如此可愛JoBots有和各式彩色緞帶包裝，讓人眼睛一亮，香味挑選方面，他偏好帶點木質調和花香的大自然香味，像是今天選擇白樺木和薰衣草香氛，噴起來帶著點葡萄柚味道，清爽的味道讓人天熱也不會覺得浮躁。

七夕情人節將至，針對送禮的話，他很推薦罌粟花和大麥，因為帶著黑醋栗和玫瑰花香，且伴隨著大麥和麝香，聞起來溫和又點個性，其實不只是送給女生，男生也很適合。

▲▼陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分 。（圖／品牌提供）

他也大方分享第一次噴香水的經驗，他依稀記得大概是18歲左右，和高中同學一群男生男生一起亂噴香水，整個噴好噴滿，覺得很新鮮好玩，直到自己24、25歲左右才買了第一瓶香水，直到現在自己的香水收藏大概有60、70瓶跑不掉，他會依照每天的心情選擇香氛，出門噴香水已成為一種儀式感，就像戴上眼鏡一樣自然。

▲▼陳柏霖香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

被問及身上香香的女生是否加分？他則笑回：香香的女生對整個世界都加分吧！喜歡女生身上溫和又帶著點個性，就像先前提及的罌粟花和大麥的味道，那麼最討厭什麼味道呢？他坦言自己超怕臭豆腐味道，因為自己不敢吃，只要聞到立刻彈開。

▲▼陳柏霖：香香的女生對整個世界都加分 。（圖／品牌提供）

▲英倫香氛Jobots概念店，台北信義A11開跑。

關鍵字：

陳柏霖, 香水, 香氛

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