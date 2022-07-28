皮屑多、狂掉髮？4款「頭皮養護神品」養出蓬鬆髮、改善頭氣味

▲擁有健康頭皮不僅能養出豐盈秀髮，還能避免臉部肌膚跟著老化。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導

頭皮可說是臉部肌膚的延伸，因此頭皮環境重要性，不僅是髮絲是否蓬鬆豐盈、健康有光澤的關鍵，更會影響到臉部肌膚。而現代人生活作息不穩定、壓力大，加上空汙、氣候變化、清潔不完全等因素，常讓頭皮產生頭屑、發炎、敏感狀況，不僅會加速頭皮老化，長期下來容易引發落髮危機，甚至連帶影響臉部肌膚老化鬆弛。以下特蒐4款高人氣頭皮養護新品，可幫你養出健康頭皮和豐盈亮麗秀髮，甚至還能改善頭臭味。

▲歐舒丹 草本頭皮養護精華，50ml，NT$1,380。



97%天然來源成分，更首次將臉部保養明星成分不凋花蠟菊運用於頭髮護理系列中，以獨家雙向水合技術將薰衣草、薄荷、歐白芷、迷迭香、蠟菊等5種草本精華油及維他命複合物、精胺酸兩大活性成分，濃縮於金黃色植萃油晶球中，輕盈質地能快速滲透於頭皮，強健頭皮環境健康、舒緩平衡頭皮肌膚，強韌髮根，回復清爽澎鬆的髮根，並使髮絲健康有光澤。

▲SABON 石榴保濕亮澤髮醋，190ml，NT$1,180。



傳承自地中海的天然護髮古老配方，99%來自天然，偏酸性的pH值可以溫和代謝頭皮與頭髮上的堆積物，可同時調理頭皮與髮絲，針對頭皮能深層清潔、代謝角質、降低油味；針對髮絲則可重現原生的光澤感，兼具蓬鬆輕盈、柔順不毛躁，一瓶兼具6大功效，養護頭皮更能讓髮絲展現自然光澤，還給秀髮原生的天使光圈，所有髮質皆適用。

▲A.M Fairyland 頭皮舒淨角質調理霜，100ml，NT$490。



溫和配方內含澳洲堅果殼，洗髮前先按摩舒緩頭皮，可軟化頭皮角質、清涼洗淨頭皮髒污，有效改善頭皮味道，洗後髮根自然蓬鬆、能快速吹整，且帶有木質香調，減少「頭氣味」的同時，散發淡雅香氣，男女皆可使用。

▲Rene Furterer FORTICEA複方精油養髮液，100ml，NT$1,500。



能量活性成分瓜拿納種子萃取精華，含有3倍濃度咖啡因與豐富營養素，更添加柑橘清㺵、迷迭香精油、薰衣草精油、薄荷精油，搭配按摩可幫助循環、滋養調理髮膚，沁涼髮膚同時幫助調理振奮頭皮，為髮根頭皮注入強健能量與活力，被稱為「養髮小綠瓶」，質地清爽好吸收不黏膩，可天天使用。

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