超模裸身對尬妮可基嫚！BALENCIAGA最新「沙漏枕頭包」台灣領先上市

記者鮑璿安／台北報導

今年（2022年）秋冬預計會有哪些話題性包款？在台搶先上市的 BALENCIAGA（巴黎世家）CRUSH系列一定榜上有名，因為超模Bella Hadid、妮可基嫚（Nicole Kidman）私下皆已入手，該包款運用解構手法重釋經典，致敬品牌沙漏結構，高辨識度不愛都難。

▲Crush包款首次於冬季22秀上發表，秋季廣告大片（依序）Bella Hadid與張麗娜聯合演繹 。（圖／品牌提供）

Crush首次於冬季22秀上發表，在秋季廣告大片中，Bella Hadid就搶先演繹，為將重點放在包款上，她裸身出鏡肩背Crush，將熱潮推向高點。其實Crush早已滲透名人的私服中，Bella Hadid先前以波點長裙手拎白色包款，復古不失優雅；妮可基嫚則運用全黑風格加持，讓Crush柔軟兼具光澤感，自帶巨星氣場。

▲Crush包款是以解構手法重釋經典致敬沙漏形狀，Bella Hadid、妮可基嫚私下皆已入手。（圖／品牌提供）

熟悉品牌的時尚迷應該看出，Crush包款是以解構手法重釋經典，柔韌造型如同枕頭包般療癒，拱形包底與尖角邊緣設計，藉此致敬Balenciaga標誌性沙漏廓形。而鏈條更提供肩背、手提以及斜背功能，除了黑白色之外，還有甜心粉、亮綠色和金屬銀。目前全球42間專賣店已提前上市，台北微風信義店也在行列內。