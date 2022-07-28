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牛爾老師：油痘肌保養掌握「3重點」，安然度過高溫夏天

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▲▼牛爾傳授油痘肌保養。（圖／Unsplash）

▲炎熱夏季對於油痘肌是一大考驗。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季氣溫越來越高，肌膚出油量大增根本是油痘肌的惡夢，想要有一張清爽乾淨的臉要怎麼做，美容教父牛爾以自身經歷分享，油痘肌保養只需掌握3個重點，幫你度過難熬盛夏。

▲▼牛爾傳授油痘肌保養。（圖／Unsplash）

#早晨也要控油洗臉

牛爾老師分享，早上是否需要潔顏產品來洗臉，需要根據肌膚狀況來判斷，但針對油痘肌來說，夏季早晨一定要用，能夠幫助去除一夜的油脂，清潔過後可使後續保養和妝容狀況更好。

#局部調理痘痘

痘痘若已經生成，還是必須積極處理，牛爾老師表示，針對要出現或是已經形成的痘痘，塗抹一些修復產品，能幫助痘痘快速進入脫落期，同時舒緩不適感，盡量忍住別用手摳，以免導致痘疤，反而需要更多時間修復。

▲▼牛爾傳授油痘肌保養。（圖／Unsplash）

#油皮肌膚也要補水

雖然是油皮，但是千萬別只是控油，補水也很重要，牛爾老師建議可使用能夠疏通毛孔又能溫和補水的面膜，每周一次。他也提到即使不化妝，也可以選擇擁有控油效果的妝前乳和蜜粉，幫助修飾肌膚，有效減少油光浮出來，外出也建議隨身攜帶蜜粉餅，可以按壓油光修飾。

他也提到除了上述重點，飲食也很重要，建議少吃重油、重口味食物，錯誤飲食會使肌膚出油情況增加，因此適當的忌口是必須的。

關鍵字：

油痘肌, 出油, 牛爾老師

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