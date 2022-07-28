「IG抖音化」金卡戴珊姐妹認證難用　拜託官方改回原設計

記者鮑璿安／外電報導

Instagram （IG）加入 Reels 短影音工具後，過往單純發佈照片不再是主流，導致部分用戶的頁面受影響，因此變得「抖音化」。對此就連擁有上億粉絲的名媛姐妹Kim Kardashian（金卡戴珊）、Kylie Jenner（凱莉詹娜）都加入批判平台的設計，分享貼文呼籲：「讓 Instagram 再次成為 Instagram」。

美國攝影師 Tati 近日在IG發起號召：「讓 Instagram 再次成為 Instagram，我們只想看朋友們的可愛照片。」呼籲IG恢復按時間順序排列，以照片為主流，並提到IG的好處在於及時性，實時看到美好時刻。目前已經有超過2百萬粉絲按讚，多達17萬人簽名聯署，就連Kim Kardashian、Kylie Jenner也親自轉發該貼文，寫下「真心拜託」，間接喊話IG母公司。

▲（依序）Kim Kardashian、Kylie Jenner希望IG恢復以照片為主的形式。（圖／翻攝自IG）

IG負責人 Adam Mosseri針對此爭議表示，照片將作為傳統的一部分留下，並坦承全屏模式的確有改善空間。但他也提到，人們喜歡在IG上觀看內容轉變為視頻，因世界快速變化，這點不得不隨之改變。然而Kylie Jenner等人的影響力也並非同小可，過去曾因她公開表示自己不願使用Snapchat，導致該公司股價一天內蒸發了 13 億美元。