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天梭T-Touch Connect Solar智慧錶內外兼具　伴廖科溢行遍天下

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▲▼Tissot AD 。（圖／公關照）

▲外景型男主持人廖科溢現身天梭表T-Touch Connect Solar智慧腕錶錶展。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

近日走進台北101購物中心，從1樓往下俯瞰B1，肯定被造型宛如錶圈又充滿綠意的天梭表T-Touch Connect Solar智慧腕錶錶展吸引，整體設計從主打錶款發想，宛如一只天梭表坐落於廣場上，隨著日間灑落的自然光，呼應新錶藉由太陽能充電就能擁有卓越的續航力，而走進展間不僅能親自鑑賞T-Touch Connect Solar智慧腕錶，還能於兩波挑戰梯次內參與體感互動24秒投籃，有機會將新錶帶回家，讓金鐘獎外景節目主持人廖科溢也心動，搶先體驗。

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▲天梭表即起至8月7日於台北101購物中心舉辦T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶錶展。

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▲廖科溢於T-Touch Connect Solar智慧腕錶錶展的影音區進行體驗。

成立於1853年的瑞士鐘錶品牌天梭表，百年來全心傾注於傳統製錶工藝，同時也與時俱進，掌握時代脈動，1999年首度推出T-Touch系列錶款，今年更進一步，於觸控腕錶基礎上加入智慧聯網的功能，推出T-Touch Connect Solar智慧腕錶，具備智慧聯網、綠色環保、注重私隱、交互操作、持久續航和現代風格等特色，完全擄獲行遍天下的廖科溢。

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▲廖科溢挑戰體感投籃。

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▲廖科溢逛天梭表T-Touch Connect Solar智慧腕錶錶展。

廖科溢分享親身經驗，透露以往戶外活動都需要提前規劃行程，看地圖、研究地形、氣象等資訊，在旅途中常遭遇各種變數都要重新沙盤推演數次，但現在只要戴上一只天梭表T-Touch Connect Solar智慧腕錶，搭配智慧型手機，即能輕鬆即時掌握環境資訊，包括指北針、天氣預測、高度計或計步器等，且透過太陽能充電，續航時間可達數個月，同時搭載低功耗作業系統達到節能效果，符合環保綠能概念。

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▲Tissot T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶，PVD玫瑰金色鈦金屬錶殼款35,500元。

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▲搭配紅色橡膠錶帶的Tissot T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶，面盤顯示步數計算，32,700元。

天梭表顛覆智慧錶高冷科技感的印象，以6款時尚設計的T-Touch Connect Solar智慧腕錶吸引目光，選用輕盈的鈦金屬打造錶徑47毫米的T-Touch Connect Solar智慧腕錶，搭配防刮陶瓷錶圈，款式包括錶殼有磨砂鈦金屬、黑色或玫瑰金PVD版本，各有搭配鍊帶、紅色或黑色橡膠錶帶款式，搭配藍色寶石水晶玻璃觸碰錶鏡，以耐用物料打造，避免如一般電子類產品輕易被淘汰的命運。

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▲PVD黑色鈦金屬款Tissot T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶，面盤為啟動腕錶介面，34,800元。

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▲搭配橘指針與時標的Tissot T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶，面盤顯示手機訊息同步通知，34,800元。

T-Touch Connect Solar智慧腕錶保留經典指針式錶盤，並具備6種款式供選擇，廖科溢認為無論日常生活或戶外活動，都是實用與裝飾性兼具的亮眼配件，特別是他的工作需要變換不同造型，輕輕一點天梭T-Touch Connect Solar智慧腕錶，就能迅速切換智慧和傳統錶面，與休閒或正裝造型完美搭配。走一趟正於台北101購物中心熱烈進行中的錶展，從品牌精心規劃的「六大功能展示」、「T -TOUCH影音區」及「24秒體感投籃區」，即能深入了解新錶魅力。

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▲Tissot T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶，具手機來電通知同步顯示，36,200元。

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▲搭配黑色橡膠錶帶的Tissot T-Touch Connect Solar太陽能智慧腕錶，32,700元。

天梭T-Touch Connect Solar智慧腕錶錶展資訊
日期：7／23（六）至8／7（日）
地點：台北101購物中心B1 TISSOT天梭表專賣店前廣場
時間：（平日）12:00-21:00、（假日） 11:00-21:00
活動：
1. 與錶展任一處TISSOT 或T-Touch LOGO合影上傳至台灣TISSOT天梭表 facebook官方粉絲專頁的指定貼文下方，就有機會抽中「TISSOT客製乾洗手禮盒組」或其他品牌好禮。
2. 於兩波挑戰梯次內參與體感互動24秒投籃，命中率最高者，即可獲得「T-Touch Connect Solar智慧腕錶」乙支（價值$32,700）。

關鍵字：

天梭, Tissot

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