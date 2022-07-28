迪麗熱巴罕見「雙馬尾髒辮」耍酷！甜帥造型「1原因」卻被網炮轟

▲迪麗熱巴出席直播活動新造型。（圖／微博）



記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴昨（27日）出席代言直播活動，罕見地卸下日常甜美風格，以整身皮革黑裝搭配「雙馬尾髒辮」，完成難得的酷帥Look，憑藉無可挑惕的顏值與身材，迪麗熱巴依然穩穩的駕馭，不過網友們卻炮轟：「大熱天敢讓她穿長袖配長靴？」也有不少粉絲表示不習慣這樣的造型。

▲迪麗熱巴難得嘗試比較不一樣的風格，又甜又酷。（圖／翻攝自微博）



迪麗熱巴身為一線女星，人氣驚人，除了忙於拍攝作品之外，行程也被各式代言塞得滿滿的，近日她出席代言品牌的直播間活動，嘗試了與平時不太一樣的風格，她穿著Acne Studios的黑色皮革拼接短裙，剪裁採用旗袍領的設計，並透過穿孔抽繩的細節增添酷勁，腳上則選穿Alexander Wang膝上高跟靴。

為契合這套裝扮，迪麗熱巴罕見綁起了雙馬尾，再將馬尾編成數條小辮子，讓造型類似於雷鬼風髒辮，有些許龐克感。

▲這身造型被網友狠批，無論是主題還是天氣都不合適。（圖／翻攝自微博）



雖然迪麗熱巴本人的美貌狀態依然在線，造型也穩穩駕馭，不過由於現在正處酷熱七月，有粉絲就為她打抱不平：「大熱天敢讓她穿長袖配長靴？」且當天代言主題圍繞在玫瑰花，因此網友也認為服裝造型與主題不相符：「自己看一下和不和諧？這主題、這天氣，這套衣服合適嗎？」此外，許多粉絲也表示不習慣這種與平時相差甚遠的風格，「夏天不能穿得小仙女一點嗎，求求了」、「造型全靠熱巴顏值撐起來的」、「換造型師啦！」

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