fb ig video ETtoday search mobile

潤娥、俞利、孝淵「衣服狂開洞」比辣！「她」一個彎腰洩傲人深溝

>

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代第七張專輯《FOREVER 1》即將在8月初正式推出（8月5日數位專輯＋MV、8月8日實體專輯），官方社群於本週開始陸續曝光成員們回歸造型大片，接續太妍、徐玄和秀英，昨（27日）晚潤娥、俞利和孝淵的造型也出爐，三人服裝「狂開洞」一個比一個火辣，俞利一個彎腰動作更意外展露傲人深溝。

▲少女時代回歸造型 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代回歸造型 。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥回歸預告照中穿著一身綠色鏤空洋裝亮相。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）

少女時代官方IG本週開始陸續釋出新專輯預告，並曝光成員們的回歸畫報，繼打頭陣的太妍、秀英、徐玄，接著派出的是潤娥、俞利、孝淵，每個人的服裝造型都美翻了，個個散發難以抵擋的性感女人味，然而目前剩下Sunny和Tiffany的個人畫報還未公開，按照頻率應是今晚就會釋出，令粉絲們超期待。

▲少女時代回歸造型 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代回歸造型 。（圖／翻攝自IG）

▲孝淵一身橘子汽水顏色的平口洋裝，秀出逆天長腿。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）

回歸預告照中採用少女時代的經典曲目《MR.TAXI》作爲主題，潤娥一身綠色的緊身短洋裝，來自當紅法國品牌Jacquemus，在胸下與腋下處都做了挖洞設計，並緊勒出苗條的纖細曲線，讓潤娥展現不同於平時的女王霸氣；孝淵梳起俐落的高馬尾髮型，身穿Frankies Bikinis的平口短洋裝，秀出一雙逆天大長腿，同樣在腰間有著纏繞中空的設計，鮮明的S線條性感指數破表。

▲少女時代回歸造型 。（圖／翻攝自IG）

▲少女時代回歸造型 。（圖／翻攝自IG）

▲俞利在鏡頭前意外展露好身材。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）

不同於其他成員，俞利選擇的是撞色系的造型，以綠色低胸馬甲針織上衣，搭配桃粉色的高衩長裙，並運用豔麗個性的眼妝來襯托氣場，裙子腰間的挖空則與其他成員的造型有異曲同工之妙，畫報中俞利對著鏡頭擺出一個彎腰姿勢，意外讓傲人深溝映入眼簾，令人臉紅心跳、不知該把目光放哪裡了。

►徐玄下車POSE辣度超標！　太妍、秀英「胸前挖空裝」女王駕到

►秀英胸前火辣開洞化身「金髮尤物」！魅惑眼神＋極致長腿超勾魂

關鍵字：

少女時代, 少時, 少時回歸, 潤娥, 孝淵, 俞利

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

Lisa金裝配60萬元珠寶閃爆

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

陳若儀度假大秀纖腰美腿

陳若儀度假大秀纖腰美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

心事最多星座Top 3

心事最多星座Top 3

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

ET Fashion

推薦閱讀

絕對不留戀！說走就走的三大星座　TOP1感覺不對就會立刻轉身

絕對不留戀！說走就走的三大星座　TOP1感覺不對就會立刻轉身

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

第一眼看到男人頭還是女人？一張圖秒測你「未來是否有錢」

難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略 心太軟濫好人星座Top 3 ！　第一名輕易原諒，還幫對方找藉口 宋智孝最近「熱褲」穿上癮！一坐下「口袋外露」視線直逼腿根，超辣 營養師曝：「危險溫度」讓細菌大量孳生，食物保存要小心 爆準！第一眼看到兔子還是人臉？秒測你「真實愛情觀」 IKEA小鯊鯊開賣限量眾人搶排　開店不到半小時見底 玄彬現身機場「幸福肥」模樣曝光！　Polo衫洩太平洋寬肩依舊Man爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面