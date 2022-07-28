潤娥、俞利、孝淵「衣服狂開洞」比辣！「她」一個彎腰洩傲人深溝

記者王則絲／台北報導

韓女團少女時代第七張專輯《FOREVER 1》即將在8月初正式推出（8月5日數位專輯＋MV、8月8日實體專輯），官方社群於本週開始陸續曝光成員們回歸造型大片，接續太妍、徐玄和秀英，昨（27日）晚潤娥、俞利和孝淵的造型也出爐，三人服裝「狂開洞」一個比一個火辣，俞利一個彎腰動作更意外展露傲人深溝。

▲潤娥回歸預告照中穿著一身綠色鏤空洋裝亮相。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



少女時代官方IG本週開始陸續釋出新專輯預告，並曝光成員們的回歸畫報，繼打頭陣的太妍、秀英、徐玄，接著派出的是潤娥、俞利、孝淵，每個人的服裝造型都美翻了，個個散發難以抵擋的性感女人味，然而目前剩下Sunny和Tiffany的個人畫報還未公開，按照頻率應是今晚就會釋出，令粉絲們超期待。

▲孝淵一身橘子汽水顏色的平口洋裝，秀出逆天長腿。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



回歸預告照中採用少女時代的經典曲目《MR.TAXI》作爲主題，潤娥一身綠色的緊身短洋裝，來自當紅法國品牌Jacquemus，在胸下與腋下處都做了挖洞設計，並緊勒出苗條的纖細曲線，讓潤娥展現不同於平時的女王霸氣；孝淵梳起俐落的高馬尾髮型，身穿Frankies Bikinis的平口短洋裝，秀出一雙逆天大長腿，同樣在腰間有著纏繞中空的設計，鮮明的S線條性感指數破表。

▲俞利在鏡頭前意外展露好身材。（圖／翻攝自IG@girlsgeneration）



不同於其他成員，俞利選擇的是撞色系的造型，以綠色低胸馬甲針織上衣，搭配桃粉色的高衩長裙，並運用豔麗個性的眼妝來襯托氣場，裙子腰間的挖空則與其他成員的造型有異曲同工之妙，畫報中俞利對著鏡頭擺出一個彎腰姿勢，意外讓傲人深溝映入眼簾，令人臉紅心跳、不知該把目光放哪裡了。

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