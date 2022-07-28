楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

▲楊祐寧現身寶格麗錶展，神采奕奕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）歡慶OCTO系列10周年，特別是在超薄錶領域表現卓越，已創下8項超薄非凡紀錄，品牌首度集合此8只代表性作品，於Bellavita舉辦展至31日的OCTO錶展，是品牌第一次採預約制開放參觀鑑賞的展覽。即將於31日於文華東方酒店補辦婚宴的楊祐寧，今神采奕奕出席看展，透露婚宴費用「扛得起，會賓主盡歡」，他與老婆Melinda籌辦婚宴從未爭執，笑著說：「我們最頭痛的是排座位，誰跟誰不能坐、兩桌不能太近，哈哈！」

▲楊祐寧31日將補辦婚宴，心情很雀躍。（圖／記者林敬旻攝）

楊祐寧與Melinda於2020年5月登記結婚，礙於新冠肺炎疫情，婚宴延至今年7月31日，夫婦倆籌備婚宴半年，由Melinda構思、楊祐寧執行，兩人喜好雷同，從未因此事起爭執。他笑稱為了襯托新娘，近日他瘦了一些也固定保養，而全家最興奮的是1歲多的女兒，成天穿著為她準備的小婚紗不肯脫下，是否擔心她在婚宴當天見到百人陣仗怕生？楊祐寧說：「當天應該是女兒出生以來見到最多人的一次，但她很好客，人來瘋。」

▲楊祐寧出席寶格麗OCTO系列腕錶10周年錶展。（圖／記者林敬旻攝）







▲寶格麗於Bellavita舉辦OCTO系列腕錶10周年錶展，首度採預約制開放參觀鑑賞。（圖／記者林敬旻攝）



對於老婆的愛，楊祐寧毫不保留，願意將自己收藏的名錶與Melinda分享，夫妻倆一起戴，至於「前世情人」則不在他的名單上，他說：「女兒滿18歲戴我的錶去上學，不太好吧！」因為愛錶的他買錶都是精挑細選，經典之作尤其吸引他，寶格麗今年推出的OCTO FINISSIMO ULTRA超薄三針腕錶，對他而言即是最高標準。

▲寶格麗歡慶OCTO系列10周年，第一次同時展出8項超薄世界紀錄腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）



短短10年，寶格麗OCTO系列中Finissimo錶款屢創世界超薄錶紀錄並贏得日內瓦鐘錶大賞肯定，2017年由Octo Finissimo Automatic 超薄自動上鍊腕錶獲得最佳男錶獎、Octo Finissimo Tourbillon Skeleton 超薄鏤空陀飛輪腕錶贏得最佳陀飛輪/擒縱系統獎、2019年Octo Finissimo Chronograph GMT超薄兩地時區計時腕錶拿下最佳計時碼錶獎、2021年更由Octo Finissimo Perpetual Calendar 超薄萬年曆腕錶贏得年度最大獎金指針獎；今年打造整體厚度1.80毫米的寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA超薄三針腕錶，發條盒上鐫刻QR Code帶領錶主遨遊高級製錶世界，隨錶附一件NFT作品，走在潮流尖端。

▲整體厚度1.80毫米的寶格麗OCTO FINISSIMO ULTRA超薄三針腕錶，限量10只，12,550,000元。





▲楊祐寧換戴的寶格麗OCTO L’ORIGINALE鑲鑽腕錶，34,220,000元。

而當今最纖薄機械錶寶座，由今年7月初亮相的RICHARD MILLE與法拉利（Ferrari）攜手打造的首款時計RM UP-01 Ferrari腕錶奪下，整體錶殼僅1.75毫米，保留將機芯組裝的傳統結構，而非採用底蓋兼作底板的結構，確保抗衝擊能力，可承受高達5,000g的加速度衝擊，考量是一款日常能佩戴的錶款，因此著重動力儲存可達45小時、防水10米，身價也非凡，未稅價高達瑞士法郎1,700,000元（逾台幣52,300,000元），限量150只。

▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶整體錶殼1.75毫米，登史上最薄機械錶寶座，未稅價約52,300,000元起。（圖／RICHARD MILLE提供）



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