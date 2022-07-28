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RedBull特調「冰能量仙女紅」全家開賣　金色三麥「生吐司」入釀新口味

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記者蔡惠如／綜合報導

為迎接9月全台首屆Red Bull飛行日活動，近期Red Bull與全家便利商店合作，將北中南3間特定店舖推出航廈風格打卡點，讓你還沒買機票就先滿足「飛行癮」，另推出限定特調「冰能量仙女紅」，豪氣加進整罐Red Bull新口味讓你一喝就High翻天啦！精釀啤酒金色三麥則與嵜生吐司合作推出特別口味，滋味引人好奇。

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

▲今年9月，將舉行全台首屆Red Bull飛行日活動。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供，以下同）

2022年亞洲唯一、全台首屆Red Bull飛行日將於9／18在台中港登場，來自全台灣各地共計44組的飛行隊伍，將會在高達6米的跳台上進行表演，這項主要以人力與創意來飛行的趣味競賽，民眾可免費入場觀看，而品牌特別規劃「星空貴賓區」，民眾購票後可現場兌換Red Bull及餐點，以及在海景第一排輕鬆欣賞。

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

為炒熱飛行日氣氛，Red Bull與全家合作將店舖打造成航廈風格，將陸續於台北義安店、台中草悟道店以及高雄富裕店登場。店舖大門搖身一變成安檢門、機場指示牌等設計，彷彿是出入境海關般的驚喜，還加碼聯名限量推出私品茶「冰能量仙女紅」，以今年入台新品的火龍果風味，搭配全家仙女紅茶作的限定特調，原價99元，9／6前全家會員可享嘗鮮價79元。

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

台灣在地精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，在今年夏天也推出新口味「極生啤酒」，以嵜本明星商品「極生吐司」的特殊製程為靈感，在啤酒中添加高比例小麥，創造出極致綿密的泡沫，呼應生吐司柔軟細滑的口感，透過慢發酵工法，呈現小麥特有的香氣，讓口感中釋放飽滿鳳梨、香蕉等迷人果香，單瓶售價135元。

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

同場加映：evian氣泡天然礦泉水新品
法國礦泉水品牌evian，今夏也推出全新商品「氣泡天然礦泉水」，請來巴基斯坦藝術家Sara Shakeel打造瓶身，用立體的凹凸呈現出有如氣泡般的折射光源，帶出假日清新與法式優雅的雙重感受，搭配性高的氣泡水可以結合許多口味，併發出口中的新體驗。

▲夏日特調飲品。（圖／Redbull、金色三麥、EVIAN提供）

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