化妝台上沒有它們就會心慌！顏值在線、功效超有感的3款精華液

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

對於小資女來說，精打細算已經是日常必需，不僅吃的、喝的都需要注意，保養品更是不能說花就花，價格、質感、有效都是基本標配，以下盤點多款厲害的保養單品，不僅顏值在線，功效更是一用就立刻有感，一定要試試。

＃伊麗莎白雅頓 白茶雙效修護精華，30ml、售價2500元

雅頓的單品向來都是以高效科研的成份為主軸，尤其是賣得超好的膠囊系列，更是一顆彈潤有感，這次再度推出白茶雙效修護精華，以木質調的包裝設計，看起來質感滿分，一滴順滑輕透，溫和卻又有保濕力，短短一個晚上就讓肌膚澎潤有感，當然是入主專櫃的最佳解。

＃KORRES 希臘優格舒緩精華液，30ml、售價1590元

以希臘優格作為主要成分，KORRES的舒緩精華液，裡面擁有超濃縮益生菌，可以幫助肌膚平衡微生態，強化天然屏障，當然就不容易有老化、乾燥、缺水的狀態出現，奶白色的瓶身設計，簡約、舒適，擺在桌上也很清新優雅。

＃碧麗妃 璀璨煥白精華，45ml、售價3300元

總是可以滿足少女心的碧麗妃，在今年夏季推出全新的美白精華，從植物中萃取天然煥白成分，能夠幫助肌膚勻亮膚色，掃除暗沉，同時運用柑橘花香調幫助身心舒緩，極光般的瓶身造型，更顯露出晶亮透明的質感，相當好看。