陳芳語火辣馬甲裝超狂改造　「踩永續新鞋」曝從小洗澡習慣

▲陳芳語分享今日造型 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

藝人陳芳語（Kimberley）、美秀集團今（28日）出席法國軍靴品牌PALLADIUM發佈會，一行人演繹具有大膽撞色的LACE IT軍種潮鞋，談及鞋款所主打的永續理念，陳芳語非常有感，她身體力行支持環保，此次身穿的馬甲裝也有巧思，其實是鞋款改造而來，造型獨一無二。

▲陳芳語（右三）與美秀集團。（圖／品牌提供）

陳芳語此次以特製抽繩綁帶馬甲裝亮相，身上造型其實是使用4雙TROOP RUNNER LACE IT限量系列鞋款經過解構、改造再製而成，讓陳芳語大讚：「完全看不出來是鞋子！還有束腰元素我很喜歡，因為我個子比較嬌小。」她也透露自己從小就養成環保習慣，不僅15歲開始吃素，尤其是兒時在澳洲經歷過缺水，因此洗澡都訓練只能洗2分鐘，避免不必要的浪費，正因如此她在日常挑選單品的過程中更在意永續。

▲LACE IT軍種潮鞋每雙相當於循環再生5.6個 500ml 塑膠寶特瓶 。（圖／品牌提供）

品牌75周年特別打造TROOP RUNNER LACE IT軍種潮鞋，結合高辨識度的鑽石菱紋輪胎橡膠鞋底及鞋底，每雙相當於循環再生5.6個 500ml 塑膠寶特瓶，鞋面整體使用再生科技纖維、回收尼龍與金級皮革等異材質拼接製成重新演繹，搭配撞色登山線繩結構鞋帶的戶外感設計，一踩也偷偷增高，成為夏季新選擇。

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▲由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款。（圖／品牌提供）

PUMA TRC Blaze沁涼配色

由蔡依林示範夏季穿搭，此次演繹全新沁涼配色 TRC BLAZE鞋款，色系上包括米色質感麂皮、漾藍高級皮革及水藍 TPU 裁片等海洋色彩異材質拼接鞋面，加上TRINOMIC蜂巢式避震科技，除了符合日常穿搭，耐震性質也是運動首選。

▲adidas Originals 2022 Always Original夏日系列， 鞋款（依序）RETROPY ；FORUM LOW 。（圖／品牌提供）

adidas Originals 2022 Always Original夏日系列

延續春季而來的Always Original系列，針對夏日打造多款繽紛鞋款，像是打頭陣的RETROPY鞋款擁有Boost鞋底以及粉嫩拼接大地色；SUPERSTAR & FORUM經典鞋款則是採用與服飾呼應的輕柔配色呈現，一看到就消暑。