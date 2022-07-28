煩躁OUT！夏季「忘憂香氛」盤點，讓你一秒置身仙境

▲夏季善用香氛來放鬆身心。（品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活高壓忙碌，加上連日的高溫，讓人真想拋下一切好好放鬆一下，不用等休假，讓香氣一秒帶你置身仙境吧！品牌紛紛推出讓人療癒舒緩的忘憂香氛，聞著香氣為你注入滿滿電力。

▲歐舒丹原野快樂鼠尾草限量香氛系列。

歐舒丹推出全新原野快樂鼠尾草限量香氛系列，不只是香氛，更有人間忘憂水之稱，全系列以來自地中海一代的快樂鼠尾草，完美揉合柑橘果香、乳香等木質調尾韻作結，隨著鼻息香氣翩然徜徉在紫色花海。

▲茶籽堂全新馬栗樹水潤沐浴露。

茶籽堂也趁著夏日季全新馬栗樹水潤沐浴露，揉合甜橙、薰衣草、岩蘭草、羅馬洋甘菊等精油，創造中性木質調的沉穩香氣，在每天的沐浴時光中幫助舒緩放鬆。並添加苦茶粕萃取液、馬栗樹萃取液，苦茶粕萃取液的豐沛活性成分，讓泡泡更細緻綿密，馬栗樹萃取液則能改善粗糙暗沉，維持柔嫩膚況。

▲Jo Malone月光舒眠系列。

Jo Malone的月光舒眠系列以訴求讓身心靈愉悅，該系列靈感源於白天到夜晚的過渡時間，這是一段可以讓身心靈完整沈澱並啟發許多靈感的精華時刻。全新月光舒眠系列共推出薰衣草與月光花，及洋甘菊兩款紓壓療癒的香味，系列商品包含枕頭噴霧、居家香氛工藝蠟燭、擴香和一款香水，讓你擁抱屬於自己的寧靜美好時光。