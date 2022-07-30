LIFE・經典／清淨機濾網能回收了　Honeywell啟動再生計畫「用折扣鼓勵」

▲Honeywell啟動濾網再生計畫。（圖／各業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

近年各國民眾都深深體認氣候變遷，環保應該是全民運動，美國空氣清淨機Honeywell台灣代理商恆隆行，近期對外宣告啟動濾網再生計畫，將以往無法回收、卻又成市場主流的HEPA濾網進行重生方案，預計一年可減少2噸碳足跡。

污染讓空氣清淨機成為目前市場上最熱門的家電之一，許多人開始嘗試控制家中的「大氣」，試著讓它更加乾淨一點，然而當追求極度清淨的同時，有件事情卻被忽略，就是HEPA濾網其實是不可回收的，也不會在短期內被生物分解，它是一種複合物，只能被焚化或掩埋，每年6000噸的HEPA濾網被送進垃圾掩埋場，卻需要數千年的時間才能分解成碎片，淨化了家中的空氣，卻造成地球另一種的污染。

而或許這件事情可隨著科技發展而改變，恆隆行表示，濾網是空氣清淨機提供潔淨空氣的關鍵，由於濾網由不同材料組合製成，且黏附髒汙，在回收上十分困難，在過去僅能作為垃圾焚化處理，為實踐減碳、減廢棄的永續目標，特別找來「雄材大智」提供濾網回收的關鍵技術。

其核心技術即是將一般廠商無法處理的「複合」材料，回收再生成新產品，濾網這類的多樣複合耗材，額外還吸附上使用後的懸浮微粒，分解不易且需要客製化設計流程，在這之前，全球幾乎沒有品牌願意投入濾網耗材的回收中，預計該計畫第一年可為地球減少2噸碳足跡，而後續將回收耗材也將製作成花盆，但目前僅限R1 HEPA濾網。

為提高消費者的參與度，「Honeywell濾網再生計畫」針對將使用後的濾網，攜至全台恆隆行百貨專櫃交給櫃員回收的消費者，可獲得購買新濾網的8.5折優惠。

除了Honeywell之外，SOGO百貨近期也宣布正式成為國際倡議組織EP100會員，EP100為氣候組織和節約能源聯盟推動的全球性永續倡議，其會員需提高能源效率來改善生產力，藉以降低溫室氣體排放，創造潔淨經濟發展模式，目前在全世界有超過120個會員，SOGO對此的目標，2028年前累計節電率預計達40.30%。

對此，SOGO表示為達到此項標準，日後將盤查各店既有ALC能源管理系統現況，導入AI能源管理系統、推動動力馬達節能，並持續發展再生能源，與上、中、下游供應商、承攬商、顧客、同仁、消費者，共同邁向2050淨零。

而台灣最知名的國際綠建築台北101大樓，在去年底成為住商抵換取得碳權首例，明年辦公大樓地上樓層，也啟動全面汰換照明燈具，屆時轉換碳權將擴增，去年因第三度取得國際LEED綠建築白金級4.1版認證，已成立專業團隊提供顧問服務，且輔導中信南港園區專案獲得4.1版白金級綠建築認證，將Know How對外輸出。

許多人都覺得環保議題須由政府、企業領頭進行，其實一般民眾也能「從購買做環保」，選擇持續耕耘、對環境友善的永續品牌，是最簡單的隨手做永續方法之一。