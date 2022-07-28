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難怪瘦不了！營養師曝減肥時「6種NG食物」　第二種容易被忽略

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▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享減肥時的6種每天要吃的食物和6種NG食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

大家都知道減肥要少吃多動，但有時又會有疑惑，什麼食物可以吃，什麼不能吃，知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就表示，減肥、控制體重時，飲食的選擇是關鍵，他就列出6種每天都要吃的食物和6種要盡量避免「NG食物」，吃對食物就能讓減肥效率更提升，快來看看你吃對了沒？

▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖提醒，以下6種減肥NG食物也不是說完全不能吃，但建議要控制攝取的「份量」及「頻率」。

NG 1：油炸食物

油炸食物油脂含量高，熱量一定高，所以一定要減少攝取油炸物。

NG 2：加工肉品

像是香腸、火腿等加工肉品通常添加物多且鈉含量高，建議要避免。

▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 3：甜食甜品

減少蛋糕、含糖飲料等甜食可大幅減少空熱量的攝取，控制好甜食的攝取頻率，避免體脂率上升。

NG 4：精緻澱粉

建議攝取量可比平常少一半，減少份量。

NG 5：高脂肪肉類

高脂肉類通常飽和脂肪酸高，膽固醇相對容易增加，造成心血管負擔。

▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

NG 6：酒精

減肥要嚴格限制飲酒，酒精最直接就是造成體脂上升，想減脂一定要避免。

▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

除了需要控制份量及頻率的「NG食物」，還有6種建議每天都要吃的食物。

＃豆魚蛋肉類至少2手掌

這類型食物是蛋白質含量高的食物，每日建議要吃至少2手掌，除了幫助肌肉合成外，也可以提高熱量攝取，若是有重量訓練的人，可以再增加。

＃蔬菜至少300g

體重控制時，很常會產生飢餓感，透過適量蔬菜攝取，可以提高飽足感，也可以增加維生素攝取。

▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃水果至少1拳頭

很多人在體重控制時，會怕吃水果，但其實不用擔心，水果富含膳食纖維及維生素，建議每天都要吃，只要控制好份量就沒問題。

＃非精緻雜糧穀類

一般建議每天要有1/3穀類是來自非精緻，例如糙米飯，這樣除了有充足的微量元素，對血糖波動也比較小，如果平常愛吃澱粉類，就選擇非精緻來吃吧！

＃多喝水

水分補充除了幫助血液循環外，也可以提高代謝率。

▲▼ 營養師曝減肥時6種OK & NG食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃豆漿、牛奶取代飲料

減少甜飲可以大幅減少熱量，而適量的豆漿牛奶，可以幫助增加蛋白質攝取，平時要喝飲品，就選豆漿或牛奶吧。

►少吃還發胖？營養師曝「壓力肥」5因素　吃對6種食物助改善

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, NG食物, OK食物, 飲食, 食物, 建議, 營養師

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