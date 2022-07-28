饗饗新北首店開幕時間曝光！　12月迎客攻耶誕節「搶位預備備」

▲饗饗在微風信義開出第一家，大受歡迎。（圖／翻攝官方粉絲頁，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

今年3月曝光饗賓集團目前旗下最高檔吃到飽「INPARADISE饗饗」，將進駐新北宏匯iTower 39樓開設新北首店，引發討論，許多新北民眾都躍躍欲試，準備在這全台最熱門的吃到飽餐廳打卡，現宏匯方表示新北饗饗將在12月正式開幕，搶攻耶誕節與後續雙新年檔期，想邊吃邊過節的民眾，可要隨時更新訊息準備搶位囉！

▲饗饗以高樓景致為特色。

「INPARADISE饗饗」以可觀賞美景與享用美食為特色，堪稱是信義區最熱門的吃到飽餐廳，沒有事先訂位根本進不去，自2017年在微風信義46樓開幕之後每日幾乎滿檔，也是饗賓集團目前期下最高檔的熱門店。

因為饗賓在去年成功標下台北101 86樓的景觀餐廳租約，將開幕「饗」取代饗饗的招牌地位，成為「全台最高Buffet」景觀餐廳，故遲遲未開展第二間店的饗饗系列開始「解鎖」，選擇在新北開設第二間店鋪，進駐宏匯iTower 39樓，預計12月正式開幕。

▲台北101第86樓將開設饗賓旗下最高等級吃到飽「饗」。（圖／記者蔡惠如攝）

而斥資2億元打造的101大樓高空Buffet「饗」，據悉該餐廳將成為全台最高價的Buffet（吃到飽），客單傳要3,000元起跳，預計最快今年底也能對外開幕。