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檸檬慘墊底！營養師曝天然蔬果「維他命C含量排行榜」

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▲▼維生素C含量蔬果排行榜。（圖／Unsplash）

▲檸檬中的維生素C含量並沒有想像高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大家都知道多吃蔬果，能幫助補充維他命C，第一直覺就是要多補充檸檬或柳丁，營養師高敏敏分享 ，若依據維他命C含量排行榜來看，檸檬差點墊底，水果排行第一的是紅心芭樂，紅甜椒則是蔬菜類冠軍，別再傻傻搞錯了！

▲▼維生素C含量蔬果排行榜。（圖／Unsplash）

一想到補充維他命C，大部分的人就會想到檸檬，其實除了水果外，蔬菜也含有維他命C，水果類以維他命C含量來看，排行前三名分別為的是紅心芭樂、珍珠芭樂、黃金奇異果。蔬菜類的前三名則是紅甜椒、黃甜椒、青花菜。

▲▼維生素C含量蔬果排行榜。（圖／Unsplash）

營養師高敏敏也指出，維他命C不只是美白而已，像是它的強力抗氧化力，能阻止自由基搞破壞、促進膠原蛋白和合成，使皮膚關節健康漂亮、參與神經傳導物合成，能對康壓力不疲勞、提升鐵質吸收率、代謝脂肪酸，以及幫助免疫功能運作，對身體來說好處多。

▲▼維生素c含量蔬果排行榜。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

營養師總強調維生素C的重要性，它是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，必須從食物中攝取，基本上來說每天有吃到新鮮蔬果的話，身體的維生素C應該都是足夠的，但營養師也提醒，現代人每日蔬果攝取不足，加上壓力大也會加速維生素C流失，這些必須都要留意。

當人體缺乏維生素C，身體則會有以下徵兆，像是疲勞、全身無力、牙齦發炎、容易瘀青、關節痛、傷口難癒合、缺鐵性貧血等，因此建議每天多吃新鮮水果，不只能幫助美白、製造膠原蛋白，還能抵抗壓力喔！

關鍵字：

維他命C, 蔬果, 營養師

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