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包・開箱／賈靜雯、楊謹華帶貨GUCCI「幸運餅乾包」　4種背法必學

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記者王則絲／台北報導

演藝圈帶貨王賈靜雯最近又來曬新包，且同款包包楊謹華也用窈窕的身姿背上示範，演繹不同的風格，這次女神們帶貨的手袋是GUCCI新推出的「ATTACHE」系列，因外型與幸運餅乾相似，也被暱稱為「幸運餅乾包」，然而其實幸運餅乾包不只外表華麗，更具有實用的搭配方式，多達4種背法時尚迷必學。

▲Gucci Attache開箱。（圖／翻攝自IG）

▲Gucci Attache開箱。（圖／翻攝自IG）

▲賈靜雯、楊謹華帶貨最新GUCCI「ATTACHE」手袋系列。（圖／翻攝自IG@alyssachia、cheryllovel0ve）

GUCCI ATTACHE系列靈感取自檔案庫，富含濃郁典型的70年代風格，並重新詮釋成現代的態度，創意總監Alessandro Michele說：「我在檔案庫中驚鴻一瞥後，就被這包款迷住了。隨後我就有了重新詮釋這款包並將它納入洛杉磯時裝秀Love Parade系列的願望，正是這機械感十足的Ｇ型扣環，連接起資產階級的奢華精神和實用功能。」

▲Gucci Attache開箱。（圖／品牌提供）

▲GUCCI推出 ATTACHE系列。（圖／品牌提供）

今天《ET FASHION》來開箱的正是ATTACHE系列包款的GG印花款式，首先來了解，「ATTACHE」為法文中「鉤子」的意思，因此，ATTACHE在半月形狀的設計之下，採用「金屬G」符號的鉤扣，作為變化整個包款形狀的關鍵，是此包型的靈魂所在。

▲Gucci Attache開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲Gucci Attache開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI  ATTACHE系列開箱細節。（圖／記者王則絲攝）

ATTACHE系列包款每一個皆提供兩款背帶，包含皮革和織帶背帶，其中織帶部分值得關注，除了GUCCI經典的紅綠配色之外，這次不同顏色的ATTACHE，還各自搭配了不同撞色的織帶，像是琥珀色手袋便與紅、藍配色織帶組合、棕色老花款式手袋則與橘、綠配色的織帶搭配；而4種變化背法則包括，第一、二種：打開G扣環狀態下的肩背與斜背，第三種：扣上G扣環後以手抓的方式拎著，又或者是第四種：直接不使用背帶，將扣環部分當作提把，瞬間變成時髦的手提包。

▲Gucci Attache開箱。（圖／品牌提供）

▲透過手袋上G扣環的使用方式不同，能變幻出多種背法。（圖／品牌提供）

▲Gucci Attache開箱。（圖／品牌提供）

▲Gucci Attache 琥珀色中號肩背包，NT＄106,900、Gucci Attache 小號藍色GG緹花肩背提包，NT＄80,200。（圖／品提供）

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關鍵字：

包開箱, GUCCI, ATTACHE, 幸運餅乾包, 賈靜雯, 楊謹華

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