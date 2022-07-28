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GP賽車錶黑錶殼透出Aston Martin綠！　神秘材質曝光

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▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列絕對款計時腕錶Aston Martin特別款，限量306只，856,000元。（圖／GP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

賽車運動的招牌元素應用在名錶設計中，競速的魅力總讓人難以抗拒，GP（GIRARD-PERREGAUX，芝柏表）去年起與英國名車Aston Martin與Aston Martin Aramco Cognizant Formula One™️ Team（簡稱AMF1）合作推出限量錶，立刻引發錶迷搶購潮，今年再推Laureato桂冠系列絕對款計時腕錶Aston Martin特別款，眼尖的賽車迷立刻發現，賽車的螢光綠出現在指針與按把上，連看似黑色的錶殼也透出微微的Aston Martin綠！

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列絕對款計時腕錶Aston Martin特別款，透明錶背可欣賞自製自動上鍊機芯GP03300-1058。

全新Laureato桂冠系列絕對款計時腕錶Aston Martin F1特別款，錶殼為取自2021賽季的兩輛F1賽車取得的碳材質與鈦金屬打造的複合材質，而透出微微綠光的秘密在於首次加入的綠色玻璃，讓每一只錶呈現獨一無二的紋理，且兼具輕盈耐用的特質，面盤與GP Rubber Alloy橡膠合金錶帶都是Aston Martin知名的「賽車綠」，限量306只，此數字正是賽車手Lance Stroll與Sebastian Vettel在2022年英國大獎賽當天達成的總公里數。

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲GP Laureato桂冠系列42毫米玫瑰金縞瑪瑙腕錶，1,673,000元。

此外，GP回應亞洲市場的需求，首度為Laureato桂冠系列增加貴金屬材質款式，推出錶徑42毫米的18K玫瑰金鍊帶錶，搭配手工精製的黑色縞瑪瑙面盤，自然流露貴氣感，正符合當今奢華運動錶風潮。

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲7度奪冠的賽車手漢彌爾頓戴IWC大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「莫哈韋沙漠」特別版。（圖／IWC提供，以下同）

▲▼ GP 。（圖／公關照）

▲IWC限量250只的大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「莫哈韋沙漠」特別版。

多數知名運動員都是名錶擁護者，與IWC（萬國錶）緊密合作的F1 Mercedes-AMG車隊賽車手漢彌爾頓（Lewis Hamilton），近日現身法國GP賽，佩戴全球限量250只的大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕錶「莫哈韋沙漠」特別版，獨特的沙色陶瓷材質，發想自位於洛杉磯以北的西莫哈韋沙漠貧脊乾燥的景觀，此處為美國海軍航空武器基地，研發測試空戰武器並訓練飛行員，因此「莫哈韋沙漠」版本腕錶洋溢濃濃軍風。

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關鍵字：

GP, Girard-Perregaux, 芝柏表, IWC

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