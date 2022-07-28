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Jessica寶格麗酒店喝貴婦下午茶　招牌蛇包相伴當時尚一姐

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▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica在北京寶格麗酒店喝下午茶，旁有69,200元的Serpenti Forever East-West新包相伴。（圖／翻攝jessica.syj IG）

記者陳雅韻／台北報導

前少女時代成員Jessica（鄭秀妍）因參加大陸選秀綜藝《乘風破浪》（又被稱《乘風破浪的姐姐3》）人氣高漲，她不僅在舞台上造型亮眼，日常裝扮也走在時尚尖端，總是一線精品上身當時尚一姐，近日她忙裡偷閒在北京寶格麗酒店喝下午茶，曬出69,200元的寶格麗（BVLGARI）新包，也不忘為她自創的時尚品牌BLANC & ECLARE搏曝光，身上穿的嫩黃色公主袖上衣正出是自家設計。

Jessica因參與《乘風破浪》工作量不小，她難得抽空到她心中的「城市中的漂亮綠洲」北京寶格麗酒店享用甜點，放鬆的私人時光，仍顯露她對穿搭的用心，特別帶著剛入手的寶格麗Serpenti Forever East-West祖母綠色小牛皮肩背包在酒店拍美照。

▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica在舞台上載歌載舞，粉色露肚裝搭配施華洛世奇首飾吸睛。（圖／翻攝jessica.syj IG）

▲▼Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica佩戴的施華洛世奇Millenia項鍊，21,000元。（圖／施華洛世奇提供）

舞台上的Jessica更是魅力四射，日前她穿著粉色露肚裝在節目中載歌載舞，除了纖腰聚焦，她同時搭配奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）要價21,000元的Millenia項鍊，碩大的施華洛世奇水晶繞成圈閃爆，創造絕佳的吸睛效果。

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關鍵字：

Jessica, 潔西卡, Swarovski, 施華洛世奇, 寶格麗, BVLGARI

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