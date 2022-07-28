營養師曝：「危險溫度」讓細菌大量孳生，食物保存要小心

記者曾怡嘉／綜合報導

悶熱的夏天，食物保存不易，營養師宋明樺表示，夏季更要留意食物中毒問題，她叮嚀大家危險溫度落在7-60℃，細菌恐大量孳生，食安原則顧得好、腸胃問題自然少。

#各類生食

生魚片、含生食的壽司、生機蛋及其製品、生菜沙拉產品，營養師宋明樺提醒，不論是用餐地點環境衛生、溫度，或是購買回家過程保存都要加以注意，善用保冷袋、盡速食用。

#各類冰品、涼麵

便利商店能輕鬆購入的冰品和涼麵，購買時需注意食材周圍環境衛生與溫度，包裝好的涼麵是否放置冷藏櫃，購買回家盡快食用完畢。

#現成切好的水果

市售常見現切水果，像是西瓜、鳳梨等...，建議回家後可將外層薄薄切掉一層或用飲用水沖洗後切塊分裝、冷藏保存。

#外賣熟食

市場或是百貨公司超市都有販售熟食，不少人會買回家當作晚餐的菜餚，但是購買時間可能是一大早，到了真正要吃的時間已經是晚上了，建議購買回來後要存放冰箱，晚餐要吃的時候徹底復熱。

#高蛋白類食物

宋明樺也提醒，各種豆製品、肉類、魚類都是交融腐敗的食物，購買回來記得第一時間冷藏存放，若是發現豆漿、豆腐酸敗有黏液請丟棄勿用。

最後她也提醒，危險溫度帶落在7-60℃，這個溫度區間會讓細菌快速生長繁殖，因此建議烹煮食物或復熱食溫度皆需超過70℃，細菌才易被消滅。而保存溫度方面，熱存溫度需高於60℃，冷藏溫度需低於7℃才能抑制細菌生長。若是食物確定吃不完，可以先將所需分量用乾淨餐具取出，以免沾到口水的餐具反覆夾取汙染食物。