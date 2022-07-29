YG彩妝師教6種「超實用腮紅畫法」　畫對1秒瘦小臉還能減齡

▲腮紅畫得好不僅顯出好氣色，還有修飾臉型效果。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@sooyaaa__）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

現在多數人上底妝多以粉底液、氣墊粉餅為大宗，用粉餅上妝的人逐漸減少，甚至有些人還以為粉餅只能補妝。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就透露，其實粉餅也上出好看的底妝，且還有多種法，他就分享粉餅的4種正確用法，照著做就能完美用好粉餅。

＃日常腮紅



日常腮紅的畫法很簡單，只要沿著顴骨向面中過渡暈染就能完成。這種腮紅日常通勤百搭，視覺上還有小臉效果。

＃眼下腮紅



腮紅大面積打在臥蠶和眼下，而眼下腮紅的優點就是能打造出又純又欲的妝容感覺。

＃氛圍感腮紅



沿著顴骨斜掃帶到臉部中央，再用餘粉帶過鼻頭和下巴。這樣畫出來的腮紅不僅能修飾臉型，同時還很有氛圍感。

＃短中庭腮紅



以打圈的手法將頰彩輕掃於臉中，再用餘粉帶過鼻頭即可。這種畫法可以幫助修飾面中凹陷，增加幼態感，看起來就有減齡效果。

＃微醺腮紅



將頰彩直接橫掃在臉部中央區域，在視覺上能有效縮短中庭，增加妝容氛圍感。

＃陰影腮紅



將頰彩輕掃在顴骨兩側。這個畫法在視覺上也有收縮顴骨的效果，很適合高顴骨的人。

秋妝頰彩新品

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。



SUQQU今年秋妝推出4款超美的頰彩新色，其中晶采淨妍頰彩2款為限定色，「＃132紅葉狩」為有著如楓葉漸層色的鮮豔朱紅色調搭配柔美黃色系的橙色調；「#133秋流」則為有溫暖感的橘棕漸層色調，搭配透明感的淡綠色系打亮色，能當頰彩，也能當修容和打亮用。

▲RMK 眼頰多采棒，NT$1,100。



RMK 2022秋妝的「眼頰多采棒」能當打亮、頰彩、眼影多種功能使用，沉穩米色調中添加微細的金色珠光，能打造出猶如從肌膚內透出的自然柔美血色感，任何膚色都適合。

►YG彩妝師教7個隱藏版實用小技巧！「粉底＋1物」遮瑕力秒提升

►YG彩妝師教粉餅「4種正確用法」 簡單1步驟修正過濃腮紅