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YG彩妝師教6種「超實用腮紅畫法」　畫對1秒瘦小臉還能減齡

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▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

▲腮紅畫得好不僅顯出好氣色，還有修飾臉型效果。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@sooyaaa__）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

現在多數人上底妝多以粉底液、氣墊粉餅為大宗，用粉餅上妝的人逐漸減少，甚至有些人還以為粉餅只能補妝。YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就透露，其實粉餅也上出好看的底妝，且還有多種法，他就分享粉餅的4種正確用法，照著做就能完美用好粉餅。

▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃日常腮紅

日常腮紅的畫法很簡單，只要沿著顴骨向面中過渡暈染就能完成。這種腮紅日常通勤百搭，視覺上還有小臉效果。

▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃眼下腮紅

腮紅大面積打在臥蠶和眼下，而眼下腮紅的優點就是能打造出又純又欲的妝容感覺。

▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃氛圍感腮紅

沿著顴骨斜掃帶到臉部中央，再用餘粉帶過鼻頭和下巴。這樣畫出來的腮紅不僅能修飾臉型，同時還很有氛圍感。

▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃短中庭腮紅

以打圈的手法將頰彩輕掃於臉中，再用餘粉帶過鼻頭即可。這種畫法可以幫助修飾面中凹陷，增加幼態感，看起來就有減齡效果。

▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃微醺腮紅

將頰彩直接橫掃在臉部中央區域，在視覺上能有效縮短中庭，增加妝容氛圍感。

▲▼YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／翻攝IG,小紅書）

＃陰影腮紅

將頰彩輕掃在顴骨兩側。這個畫法在視覺上也有收縮顴骨的效果，很適合高顴骨的人。

秋妝頰彩新品

▲▼ YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲SUQQU 晶采淨妍頰彩，NT$2,100。

SUQQU今年秋妝推出4款超美的頰彩新色，其中晶采淨妍頰彩2款為限定色，「＃132紅葉狩」為有著如楓葉漸層色的鮮豔朱紅色調搭配柔美黃色系的橙色調；「#133秋流」則為有溫暖感的橘棕漸層色調，搭配透明感的淡綠色系打亮色，能當頰彩，也能當修容和打亮用。

▲▼ YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ YG彩妝師教6種「腮紅畫法」。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 眼頰多采棒，NT$1,100。

RMK 2022秋妝的「眼頰多采棒」能當打亮、頰彩、眼影多種功能使用，沉穩米色調中添加微細的金色珠光，能打造出猶如從肌膚內透出的自然柔美血色感，任何膚色都適合。

►YG彩妝師教7個隱藏版實用小技巧！「粉底＋1物」遮瑕力秒提升

►YG彩妝師教粉餅「4種正確用法」　簡單1步驟修正過濃腮紅

關鍵字：

美妝, 彩妝, 化妝, 化妝師, 彩妝師, 腮紅, 頰彩, 畫法, 技巧, 秘訣, 實用, 妙招

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