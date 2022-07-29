亮・珠寶／直送心坎七夕禮出列　愛心墜藏密語紙條超甜

▲海瑞溫斯頓Forget-Me-Not勿忘我系列粉紅剛玉和鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

七夕情人節即將來臨，為另一半精選日常容易搭配的珠寶，不妨從甜蜜幸福的代表色粉紅珠寶，抑或可藏愛情密語字條的心形墜、星星等幸運符碼造型，以及百搭的精緻手鍊著眼，送進心坎裡。

粉紅魅力

粉紅是幸福的代表色，海瑞溫斯頓（Harry Winston）以勿忘我花朵為設計靈感的Forget-Me-Not系列珠寶，推出白鑽搭配粉紅剛玉的款式，展現花朵綻放的美態，洋溢甜蜜氛圍，樣式包括日常好搭配的單墜項鍊、更華麗的Lariat項鍊、手鍊、戒指與耳環等。

▲Qeelin Yu Yi Lock 18K金鑲鑽粉紅蛋白石小粉鎖手鍊，51,500元。（圖／Qeelin提供）

華人珠寶品牌Qeelin則將如意鎖化為精巧珠寶，創作Yu Yi小粉鎖系列項鍊與手鍊，選用粉紅蛋白石搭配美鑽勾邊，驚喜巧思在於鑰匙孔改為心形，配上心形的小鑰匙，象徵「用愛解鎖」，相當應景。

▲喬治傑生英倫之心愛情寶盒項鍊，打開後呈現心形可暗藏小物，純銀款（左）9,800元，18K金款35,000元。（圖／喬治傑生提供）

幸運符碼

心形珠寶是情人節送禮的不敗選擇，丹麥皇室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）由設計師Jacqueline Rabun創作的英倫之心愛情寶盒項鍊別出心裁，由兩顆梨形的立體半心合而為一成為一顆愛的真心，實際上是一個迷你的空間，可將愛情密語字條藏於寶盒之中，款式從最入門的純銀到貴金屬鑲鑽或藍寶石的華麗作品均備。

▲喬治傑生英倫之心18K黃金鑲鑽愛情寶盒項鍊，右為開盒樣貌，72,800元。

星星是另一個深受喜愛的幸運符碼，日本珠寶品牌TASAKI有多種詮釋，當中abstract star系列刻意以開放式的星形線條，展現星星珠寶的摩登魅力，其項鍊由上下兩顆星相接，美鑽沿著星形線條錯落排列，猶如從天際灑落，意象極為浪漫。

▲TASAKI abstract star鑽石項鍊，93,600元。（圖／TASAKI提供）

精緻手鍊

細緻手鍊是日常百搭的配件之一，預算設定在5萬元內，有機會購入知名珠寶品牌的經典款式作為愛的禮物。伯爵（PIAGET）Possession系列即為優質選擇，手鍊點綴單鑽與球形的紅玉髓，小巧可愛；MIKIMOTO也在七夕前夕發表多款18K金或18K白金手鍊，分別有單鑽配單顆日本Akoya珍珠，以及兩顆大小珍珠緊靠的設計，都能輕鬆與日常服裝搭配。

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金紅玉髓鑽石手鍊，48,000元。（圖／伯爵提供）





▲MIKIMOTO點綴兩顆珍珠手鍊（左）16,000元，18白金鑲嵌單顆鑽石與日本Akoya珍珠手鍊23,000元。（圖／MIKIMOTO提供）

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