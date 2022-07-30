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產地直送「仿真水果包」簡直太可愛　逼真紋路與觸感背起來超吸睛

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

東京皮件品牌EARL'S FAVOURITE以「立體草莓包」一戰成名，不只造型可愛，同時與在地老字號製革廠合作，在注意外觀的同時更不忘實用度和耐用與否。而且除了草莓皮革側背包以外，還有手拿包、零錢袋甚至連名牌夾都有，這些以假亂真的包包不只日常能用，出遊時也能保證成為眾人目光的焦點，為喜歡草莓的草莓控們打造一個全年無休的草莓樂園。EARL'S FAVOURITE這次進駐Pinkoi一次帶來了日本的三大代表水果，除了草莓系列之外，還加碼「水蜜桃」與「哈密瓜」，雖然去不了日本，卻彷彿能夠靠這些「產地直送」的皮件享受日本的盛夏。

▲▼夏日可口水果包。（圖／PINKOI提供）

▲東京皮件品牌EARL'S FAVOURITE推出一系列幾可亂真的可愛水果包。（圖／Pinkoi提供，下同）

EARL'S FAVOURITE一直以來都以精湛的皮革工藝模擬出水果的質感而聞名，本次特選的日本最具代表的三大水果為靈感，透過特殊加工、高溫高壓燒製過程，將每種水果本身的紋路、觸感與光澤完美重現在精選的牛皮上。將草莓表面凹凸不平的顆粒感、以及水蜜桃表面的細緻絨毛感、成熟水蜜桃由白至粉的不規則漸變色彩，更利用皮革曲線縫合高度還原水蜜桃特有的圓潤立體感。

▲▼夏日可口水果包。（圖／PINKOI提供）

▲▼夏日可口水果包。（圖／PINKOI提供）

▲利用獨特工藝在皮革上模仿水蜜桃圓潤的外型與表面的質感。

▲EARL`S FAVOURITE利用獨特工藝在皮革上模仿水蜜桃圓潤的外型與表面的質感。（圖／PINKOI提供）

▲除了在外型上模仿哈密瓜以外，更以不同顏色的內代表不同品種的哈密瓜，如橘色正是來自北海道夕張哈密瓜的果肉顏色；而綠色的果肉則是靜岡皇冠哈密瓜。

在哈密瓜系列中除了表皮極具工藝的凹凸綠色瓜紋外，打開包包更能看見裡面有著北海道夕張哈密瓜、靜岡皇冠哈密瓜等品種在果肉上，別具匠心的幽默感令人會心一笑；而且草莓系列還有全黑的款式可以選擇，在童趣的同時更有一股成熟的性感。

▲EARL`S FAVOURITE利用獨特工藝在皮革上模仿水蜜桃圓潤的外型與表面的質感。（圖／PINKOI提供）▲▼夏日可口水果包。（圖／PINKOI提供）

▲與可愛的紅色草莓相比，黑色的草莓更帶著一股知性與性感。

隨著夏日的到來，來自哥本哈根的清新小眾少女品牌Cecilie Bahnsen也推出一系列由花朵為主題的包袋，讓你在台灣也能感受來自哥本哈根繁花艷放的夏日。黑色的包體配上立體的花朵布料，讓夏天帶來一絲侘寂的恬適自在，更有溫柔的粉紅色配上獨家設計的白色印花，如同置身花海一般的優雅從容。一起改變夏天熾熱黏膩的模樣，用童趣少女的設計，讓盛夏充滿可口的果味與花香吧！

▲▼夏日可口水果包。（圖／PINKOI提供）

▲Cecilie Bahnsen為夏天帶來哥本哈根的繁花盛放。（圖／翻攝自Farfetch）

►精品推出「鴿子包」怪到引爆話題　逼真到像是「標本」嚇壞網！

關鍵字：

PINKOI, 東京品牌, 水果包, EARL’SFAVOURITE, 少女感, Cecilie Bahnsen

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