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Angelababy不甩風波「高調披白紗」　露仙氣直角肩女王駕到

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▲Angelababy 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

▲大陸女星Angelababy 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）今年初（2022年）與黃曉明離婚，近日黃曉明的新戀情疑似曝光，而Angelababy恰好於昨日登上直播帶貨，只見她披上一套夢幻平口白紗登場，時尚資源出眾，看來狀態絲毫不受風波影響，猶如仙女下凡。

▲Angelababy 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

▲Angelababy 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

▲Angelababy 最新造型以荷蘭藉設計師品牌Viktor & Rolf白紗現身 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

Angelababy（楊穎）最新造型以荷蘭藉設計師品牌Viktor & Rolf白紗現身，很符合她一貫氣質，品牌特色就在於柔和古典與現代輪廓。Angelababy此次選擇2022春夏婚紗系列禮服，大方優雅的平口剪裁完美勾勒她鎖骨線條，加上裙間立體的白色花瓣元素增添靈氣，最後加以層層堆疊的薄紗製造豐盈感。

▲Angelababy 。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

▲Angelababy狀態仍是出眾  。（圖／翻攝自微博Angelababy工作室）

楊穎工作室也釋出一系列美照，只見她躺坐在鏡頭前模樣精緻，狀態仍是出眾，網友也紛紛表示：「永遠相信Angelababy的白紗造型」、「超級美」、「就是太瘦了」、「是仙女沒錯」。

關鍵字：

Angelababy, 楊穎, Viktor & Rolf, 2022, 春夏, 黃曉明

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