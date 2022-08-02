8月號日雜附錄不能錯過！小小兵迷你平板、嚕嚕米圓桶提袋看了好心動

文／妞新聞

暑假期間妞妞們都做了什麼呢？面對豔陽高照的夏季，外出遊玩時也不忘要做好防曬喔～這次妞編輯也精選了「10本8月號日雜」，專屬夏日的肌膚保養和健康飲食通通在這！

8月號日雜推薦1：IN RED

本期的《IN RED》讓你不再只是追求外在的美！為了貫徹「活得健康又美麗」的目標，內容收錄日本知名運動員維持健康與美麗的方法，以及由30代女性為大家選出的「健康與美容大賞」！附錄更送出「小小兵迷你電子手寫平板」，可以用附屬專用筆隨意書寫及清除，外表就像筆記本，除了方便攜帶，還能立在桌上當留言板使用喔！

8月號日雜推薦2：自然生活風格服飾圖鑑

本期的《自然生活風格服飾圖鑑》收錄了戶外達人們推薦的優質「露營裝備清單」，還有嚴選可愛又實穿的「自然風單品」，喜歡露營的妞妞們絕不能錯過！附錄特別送上「DOD特製的托特包和票夾」，帆布托特包可以充當餐盒提袋，綠色的拉鍊票夾還是可吊掛的設計，充滿著夏日清爽氣息的白綠配色，是不是超心動！

8月號日雜推薦3：SWEET

本期的《SWEET》收錄了「讓人閃閃發光的美容秘訣」，揭露多位時尚模特兒們的保養方法！這次更由西島隆弘擔任封面人物，更是首位登上《SWEET》封面的男性呢！附錄還贈送了「JILLSTUART超輕量購物袋」，可愛的格紋造型加上繽紛的配色，不管是去超市或海邊都成為大家矚目的焦點喔！

8月號日雜推薦4：GLOW

就用美食來掃除憂鬱的陰霾吧！本期的《GLOW》收錄達人分享的私房菜以及自然酒、甜點、發酵料理等推薦，讓你盡情享受美食的樂趣！附錄送出「DEAN＆DELUCA束口收納袋、寶特瓶裝保冷袋」，綠色的設計簡潔大方，超大容量的束口收納袋以及可放入600ml寶特瓶的瓶裝保冷袋，都是很實用的日常小物喔！

8月號日雜推薦5：VOCE

本期的《VOCE》收錄「2022上半年最佳美妝大賞」，從保養品到彩妝品，不論是專櫃或開架商品，只要是實力堅強的好物都會在榜上！附錄送出「SABON清潔保養組」包含以色列綠玫瑰身體乳液、沐浴油、2種味道的二合一臉部純淨磨砂膏，還有「日本太陽社保濕試用組」，有玻尿酸原液及HYaRO BEAUTY保濕修護面膜，實在太豐富啦！

8月號日雜推薦6：MAQUIA

本期的《MAQUIA》收錄了每年慣例的「上半年最佳美妝大賞」，還有保濕、抗發炎的保養產品推薦，解決因長期配戴口罩而造成皮膚不適！附錄更送出「SIXPLUS和mami seto合作的特製刷具組」！希望妞妞們也可以用附錄的刷具輕鬆畫出完美的妝容喔～

8月號日雜推薦7：JELLY

本期的《JELLY》收錄夏季亮麗活潑的色彩穿搭建議，還有韓風黑白與洛杉磯彩色的造型範本，讓你化身成為酷帥GIRL！附錄特別送上「EMODA夏日褐色系彩組」，包含有閃耀珠光及霧面色的六色眼影盤、睫毛膏、唇頰兩用膏和指甲油，並提供五大妝容教學，夏天只要這組就夠囉（笑）。

8月號日雜推薦8：成熟女性自然生活風格服飾造型讀本

本期的《成熟女性自然生活風格服飾造型讀本》收錄了由專家以及讀者們票選的「2022年健康保養大賞」，還有夏季保養秘訣和不容易脫妝的夏季彩妝。附錄送出「PLAIN PEOPLE防紫外線帽」，兼具休閒與時尚的雙面可戴設計，還能遮擋99.9％以上的防紫外線，絕對是夏天必收的喔！

8月號日雜推薦9：美的BITEKI

頭髮居然是影響初印象的一大關鍵！本期的《美的BITEKI》收錄「夏季美髮特輯」，包括夏日美髮產品大評比、頭髮與頭皮的Q&A等，讓你不再為夏天頭髮出油的煩惱所困！附錄還贈送了「THE RETINOTIME美白清潔組」、「Dr.Ci;labo化妝水精華」以及「CHRISTINA高機能美容液」，完全是夏季保養的必備啊！

8月號日雜推薦10：MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊

本期的《MUSE美麗輕熟女魅力時尚生活專刊》收錄了「夏日珠寶手錶的時尚特輯」，另外還有「2022上半年最佳美妝選拔」喔！附錄送上「MOOMIN慕敏家族的圓桶提袋」，提袋上印滿了可愛的慕敏家族圖樣，搭配俐落的白灰色調，富有童心又不顯幼稚，加上圓底構造使用起來也非常方便喔～

以上的10本8月號日雜，妞妞們最喜歡哪一本呢？「SABON清潔保養組」讓人看了好心動！

Source：博客來

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