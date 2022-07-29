七夕送禮推薦！Valentino紅心V字包、Versace 亞太桃花粉好心動

記者鮑璿安 ／綜合報導

8月4日就是七夕情人節，各大精品品牌也陸續推出限定系列紀念這一美妙時刻，經典的紅白搭配、愛心圖案藏入滿滿的愛意，《ET FASHION》盤點以下七夕包款，送禮看一篇就夠！

Versace

▲（依序）Greca Goddess迷宮女神系列亞太區限定色鍊條皮夾；鍊條錢包 。（圖／品牌提供）



Greca Goddess 迷宮女神系列包款是 Versace 2022 秋冬系列的全新款式，在七夕到來前釋出「亞太區限定桃花粉色」，包身裝飾有與品牌經典 Medusa 頭像齊名的 Greca 迷宮標誌，搭配上翻蓋細節格外實用，其中桃花粉更是送禮首選。

Valentino范倫鐵諾

▲（圖一）七夕特別版肩背包；零錢包； Mini Locò Bag 。（圖／品牌提供）

最經典的紅白色調就屬Valentino，Mini Locò手袋是今年5月推出的款式，此次七夕特別版打造了愛心夾在復古金VLogo的可愛模樣。服飾上象徵著兩顆心相互靠近，搭配金色配飾組成可愛造型。

BALENCIAGA

▲Hourglass包款換上BALENCIAGA Logo搭配水鑽的設計 。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA請來兩位機器人為大家演繹七夕單品，由攝影師Andrea Artemisio（安德里亞·阿爾忒彌斯）掌鏡拍攝。此次限定系列打造出毛絨、滿鑽、愛心印花的浪漫效果，除了Runner 運動鞋、Triple S 運動鞋外，經典Hourglass包款以BALENCIAGA Logo搭配水鑽的設計擄獲人心。

Bottega Veneta

▲Fun leather系列編織水桶包 。（圖／品牌提供）

若是看膩七夕一貫的粉色搭配，Bottega Veneta 此次的Fun leather系列是不過時的選擇，品牌招牌的編織技術遇上了邊緣撞色後，設計感更為顯著，無論是編織水桶包、肩背包，無性別演繹非常耐看。

MOYNAT

▲（依序）Flori Marquetry 圍繞標誌性鎖扣無縫拼接出愛心圖案；Zippy心形零錢包鮮紅色、火烈鳥，NT11,500 。（圖／品牌提供）

偏好經典包款的民眾，具有百年歷史的MOYNAT為旗下幾個主打款注入濃郁戀愛氛圍，Flori Marquetry 圍繞標誌性鎖扣無縫拼接出愛心圖案，造型新穎。Zippy心形零錢包此次採用鮮紅色、火烈鳥粉配色，表面壓印有品牌指標性的 Art Deco徽標，零錢包品項更是萬元上下就可入手。