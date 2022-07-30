6間份量大又多汁的美式漢堡　高雄浮誇系「漢堡大樓」必吃

圖、文／MENU美食誌

6間份量大又多汁的美式漢堡，好吃到連手指都要舔乾淨，厚實的漢堡麵包夾著豐富多變的餡料，大口咬下絕對滿足！

BUTCHER BY LANPENGYOU 屠夫漢堡

台北市信義區

店內裝潢以極黑呈現高質感，漢堡口味豐富，必吃人氣海鹽堅果牛奶糖漢堡，煙燻培根和店家特製的牛奶糖醬完美融合，鹹甜滋味加上堅果粒增添口感，每一口都能品嚐到美味！

▲BUTCHER BY LANPENGYOU 屠夫漢堡（圖／美食客小吃貨Cindy提供）

WEBBERGER

高雄市新興區

高雄販售多年的漢堡專賣店，必點超吸晴的Webberger 大樓，由六片肉排堆疊而成的漢堡，厚實的肉排搭配鹹香的起司，絕對一吃就愛上！

▲WEBBERGER（圖／美食客涵涵提供）

TAKE OUT BURGER&CAFE忠孝新生店

台北市中正區

位在捷運忠孝新生站的漢堡店，擁有20多款漢堡可以選擇，由多汁牛肉漢堡排，加上BBQ煙燻風味的醬汁與美式起司組成的美式經典漢堡，推薦給第一次前來品嚐的你！

▲TAKE OUT BURGER&CAFE（圖／美食客啊！這是聖銀提供）

堡彪專業美式漢堡日新種店

台中市西區

從裝潢擺設到餐點都是以美式風格為主，推薦手打牛肉堡系列，堅持手打的方式來讓肉排更彈牙，透過慢火煎煮將牛肉的原汁都鎖在肉排裡，口口讓人驚艷！

▲堡彪專業美式漢堡日新種店（圖／美食客Ting Yuan提供）

喀漢堡 SELFISH BURGER台北世貿門市

台北信義區

位於世貿一館附近的美式餐廳，漢堡有多種口味可以選擇，由厚實的鱈魚製作而成的柚子鱈魚堡，搭配柚子塔塔醬和涼拌高麗菜，清爽無負擔的滋味非常適合炎熱的夏季！

▲喀漢堡 SELFISH BURGER（圖／美食客愛吃鬼Mia提供）

BIG AL’S BURGER

台北市松山區

只賣晚上到深夜的美式復古漢堡店，除了必吃的漢堡外，還有不能錯過的秘製炸雞和奶昔，外酥內軟的炸雞，搭配店家特製的微辣特調醬，超級涮嘴！

▲BIG AL’S BURGER（圖／美食客Herman FD提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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