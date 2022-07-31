捷運「景安站」也是吃貨勝地　小海水產火鍋、海鮮丼飯鮮味滿滿

圖、文／MENU美食誌
位處環狀線+中和新蘆線的交會站，美食匯集的景安站也是吃貨們不能錯過的挖寶勝地！逛膩了興南夜市？那就到美食臥虎藏龍的景安站繼續吃！
藏味拉麵
景安路132巷1號
推薦可以吃到三種不同叉燒的叉燒盛宴系列，叉燒像花一樣盛開擺著，雞叉燒選用舒肥料理的雞胸肉，吃起來非常鮮嫩，帶皮油脂偏多的豬五花，吃起來完全不會油膩。
▲藏味拉麵（圖／美食客Rogger提供）
私藏不藏私
景安路167巷6號
藏身於景安站附近的巷子內，帶著日式雜貨風的早午餐，店家販售飲料、輕食、便當等多種品項，店內座位不多，建議先訂位。
▲私藏不藏私（圖／美食客Alice愛麗獅提供）
小海水產 景安店
景平路474號
在中、永和人氣相當高的火鍋店，食材新鮮、樣式多樣，沒有火鍋料，海鮮幾乎都是現點現撈，入口可以感受到滿滿的鮮味在嘴裡綻放。
▲小海水產 景安店（圖／美食客麋鹿不迷路提供）
悅勝 丼飯、生魚片、壽司專賣店中和店
景平路335-3號1樓
景安捷運站走路4分鐘就能到達，食材非常新鮮且製作過程全透明，更特別的是丼飯還能依自己的喜好搭配想要的食材，不用被侷限在價位或固定菜單內。
▲悅勝 丼飯、生魚片、壽司專賣店中和店（圖／美食客李輝勾提供）
中和活蝦之家
景安路60號
位在景安路跟安和路交叉口，販售以活蝦為主的料理，加入大量胡椒後用甕悶熟的胡椒蝦，胡椒香氣被牢牢的貼上去，蝦子超級彈牙且辣味十足，吃起來很夠勁！
▲中和活蝦之家（圖／美食客•¥•~獅子大鳴大放提供）
胖包子港式飲茶
景平路454號
除了販售老麵發酵的手工包子饅頭，店內還有40多年經驗的港點師傅進駐，包子、饅頭、港式點心、饅頭都能一次滿足！
▲胖包子港式飲茶（圖／美食客木可先生的食攝文雜提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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