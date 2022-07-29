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手機殼大牌CASETiFY確定登台！　實體店9月中落腳信義區

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▲CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲知名電子配件品牌CASETiFY預計9月中登台，開設全台首間實體店。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

知名電子配件品牌CASETiFY相信許多人都不陌生，以打造客製化手機殼走紅。近日有網友發現品牌在人力銀行上發佈了徵才資訊，似乎積極為台灣門市做準備，對此品牌也證實，CASETiFY即將於北市信義區開設首間實體店，最快在9月中就能與大家見面。

▲CASETiFY 。（圖／品牌提供）

▲CASETiFY 以客製化與防摔性能走紅。（圖／品牌提供）

CASETiFY於2011年在香港成立，為全球第一個多樣客製化電子配件品牌，以防摔性能及多元化設計打出知名度，除了手機殼之外，也推出AirPods、iPad 以及 MacBook 等產品的保護殼。品牌陸續到日本、南韓開設門市，果然台灣就是下一個佈局所在地。

據了解，CASETiFY預計在9月中開幕全台首間門市，地點就選在信義區，具體地址和規劃還未公佈，但可以確定門市風格大致上比照香港與日韓店。其實品牌一直以來相當重視台灣市場，過去也積極與台灣藝術家展開聯名系列，未來民眾不需要網購即可入手最新單品。

▲▼犀牛盾 。（圖／品牌提供）

▲犀牛盾推出10款Looney Tunes樂一通系列手機殼與5款AirPods保護套設計 。（圖／品牌提供）

此外，台灣本土品牌RHINOSHIELD犀牛盾則再度攜手華納兄弟，推出10款Looney Tunes樂一通系列手機殼與5款AirPods保護套設計，運用飽和鮮豔的亮眼配色，將角色們日常的追逐打鬧場景原汁原味地呈現在手機殼上，生動重現樂一通的搗蛋精神。

關鍵字：

CASETiFY, 手機, 門市, 實體店, 台灣

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