Polo衫竟成時尚！為何「老錢風」如此迷人　哪些品牌也在穿

實習記者蔡孟廷/綜合報導

自從美劇《繼承之戰》(Succession)在網路上引發熱議,大家也將目光放到劇中的穿搭上,這些頂尖富豪身上的衣服幾乎沒有LOGO,但價格卻高得離奇。在《慾望城市》(Sex and the City)第三季中Mr. Big和凱莉重逢時說的一句”Everything in my apartment is now beige."代表了什麼呢?而Polo衫、百摺裙、淺色套裝......等老錢風(Old money aesthetic)一再的出現在各大品牌秀場,正式宣告老錢風的回歸。

▲老錢風穿搭在歐美逐漸開始流行,主要以淺色系、低調為主,Loro Piana更是不少明星的愛牌。(圖/翻攝自Loro Piana官網)



要了解老錢風要先定義什麼是老錢(Old money),簡而言之,老錢是指那些富過好幾代、有錢有勢還有閒,位於社會金字塔頂端的人群,例如:羅斯柴爾德家族(德文:Rothschild)、洛克斐勒家族(英語:Rockefeller family)等等。對他們而言,大LOGO的炫耀式消費並不是他們所追求的首要目標,他們更追求物品的品質與性價比,舒適和自在才是他們購物的最重要的條件。同時他們也會避免醒目的顏色和造型,而是以低調、溫和為主,所以Mr. Big對凱莉說的"Everything in my apartment is now beige."不只是表達他對婚姻的不滿,更隱晦的表達出他現在的妻子來自老錢階級。

▲Brunello Cucinelli以高級面料塑造舒適廓型,自信、優雅不靠LOGO張揚顯得純粹乾淨。(圖/翻攝自Brunello Cucinelli官網)

說到老錢風一定會想到的三個品牌,第一個是Brunello Cucinelli、第二個是Loro Piana、第三個則是大家耳熟能詳的Hermès(愛馬仕)。Brunello Cucinelli以頂級的Cashmere羊絨作為立基根本,同時擁有最為精湛的羊絨染色技術,手工採集、手工染色更顯其珍貴;而Loro Piana則是在LVMH旗下的頂級服飾品牌,最著名的便是使用被稱為「神的纖維」的駱馬毛所製成的服飾,Loro Piana也是全歐洲唯一使用蓮花纖維製作產品的時裝品牌,一件上衣平均需要使用6500支蓮花莖所產生的纖維才能製成;而Hermès則是以對每一顆包包都是由一位工匠從頭到尾全手工製成的匠人精神聞名,除此之外Hermès更有許多設計大師曾為其效命,例如:Martin Margiela、Jean Paul Gaultier、Christophe Lemaire等等。

▲在MIU MIU的2022秋冬秀場中,上半場的運動套裝與下半場的晚禮服,形成極大反差,設計師以此描繪上流階層千金的一天。(圖/翻攝自MIU MIU官網)

隨著老錢風吹進了時尚圈,也有許多品牌嗅到了這股潮流,將Polo衫、百摺裙、馬球褲等元素放進秀場,MIU MIU與DIOR MEN可以說是深諳此道的佼佼者。本身就出生在老錢家族的設計師Miuccia Prada,在2022秋冬的秀場上將自己最熟悉的網球、芭蕾、馬術的元素融入設計當中,將秀場變成一個描繪上流階層千金的一日,白天打網球、晚上參加宴會這樣一幅無憂無慮的美景。

DIOR MEN的設計師Kim Jones則是剛好碰上DIOR成立75周年,他在設計2022秋冬男裝時,翻閱了DIOR檔案館中Christian Dior先生的真跡,因此在這季的設計當中,他將傳統使用在女裝高級訂製上的刺繡與DIOR最著名的兩大設計:New Look和Bar Jacket運用在男裝上,不但是向Christian Dior這位大師致敬,更是創造出一個屬於家境優渥富家子的巴黎清晨。老錢風不是一種風格,而像是一種生活態度,或許老錢風看似單調,但其內涵的底蘊卻是對自身的自信與驕傲,優雅、從容、處變不驚,這也許才是老錢風如此令人趨之若鶩的原因吧。

▲DIOR MEN在2022秋冬秀場中,不但向品牌創始人致敬,更不忘將Polo衫融入秀場中,更添休閒氣息。(圖/翻攝自DIOR官網)