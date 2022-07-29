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珠寶品牌貴婦下午茶登場！　Boucheron寵物貓甜點超萌

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▲Boucheron開設為期一個月的Jardin d’Hiver花園咖啡館。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

精品品牌強調生活的藝術，不僅藉由穿戴展現個人風格，也將品味生活帶入日常，日本珠寶品牌MIKIMOTO、瑞士名錶浪琴表（Longines）都曾與五星級飯店聯手，以旗下招牌之作為靈感設計期間限定的全套下午茶組，讓貴客更貼近品牌；法國百年珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）則首度將位於巴黎芳登廣場總店內的「冬日花園」移至台北晶華酒店，8月1日起開設為期一個月的Jardin d’Hiver花園咖啡館，端出特製寵物貓甜點與咖啡，模樣超萌讓人捨不得吃。

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲法國珠寶品牌Boucheron將法式生活藝術推廣至日常。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲Boucheron將位於芳登廣場總店內的「冬日花園」移至台北。

「冬日花園」概念源自19世紀的巴黎上流社會，當時豪華私人宅邸內鋪砌著鵝卵石庭院，並種植植栽美化，形成室內花園，成為招待客人的最佳場地，Boucheron也在巴黎芳登廣場26號的Nocé公館設置冬日花園，變身為社交聖地。

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲Boucheron於台北晶華酒店開設期間限定Jardin d’Hiver花園咖啡館。

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲Boucheron Jardin d’Hiver花園咖啡館雙人下午茶組，1,880元。

Boucheron將源自巴黎的花園概念延伸至台北，開設期間限定的咖啡館，由晶華酒店製作呼應品牌經典元素的鹹甜點與飲品，最吸睛當屬雙人下午茶套組中的甜點，包括品牌寵物貓造型的巧克力芒果慕斯、宛如蛋面切割祖母綠的抹茶慕斯、源自芳登廣場造型亦是品牌Logo八角形的咖啡慕斯，此外，還可在咖啡館內享受拍照體驗，度過悠閒愉悅的時光。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron下午茶組的貓咪、祖母綠與八角形造型甜點相當吸睛。

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲Boucheron下午茶組的咖啡呈現寵物貓與植物圖案。

MIKIMOTO也曾與晶華酒店攜手推出聯名雙層午茶組，當時以經典系列「Jeux de Rubans」與「Les Pétales Place Vendôme」系列珠寶作為創作靈感設計精緻鹹甜點；浪琴表則於去年推出全新月相錶之際，與台北萬豪酒店聯手創作「月相星辰」下午茶，將司康製成可愛的星星造型、烏龍茶蛋糕點綴一輪明月、萬壽菊起士杯上還有日期數字圈裝飾等，精品下午茶受到熱烈迴響。

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO也曾以珍珠為靈感，與晶華酒店攜手推出聯名雙層午茶組。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ Boucheron下午茶 。（圖／公關照）

▲台北萬豪酒店Lobby Lounge去年與浪琴表月相星辰聯名下午茶。（圖／浪琴表提供）

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關鍵字：

Boucheron, 寶詩龍, 晶華酒店, MIKIMOTO, Longines, 浪琴表

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