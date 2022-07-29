把愛情看得最重要的3大星座女！Top 1能為愛放棄名利，甚至改變個性

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

每個人個性不同，看待每件事物的優先順序也不同，有些人很看重金錢、工作，有些人看重家庭，當然也有人很看重愛情，甚至願意為愛犧牲一切。被許多網友封為「國師」的星座專家唐綺陽就公開12星座中，把愛情看得最重要的星座女Top 3，尤其冠軍不僅願意為愛放棄名利，甚至願意為對方改變個性。

Top 3：獅子女



沈醉在愛情中的獅子女就像一朵嬌豔盛開的花朵，美麗可愛、光彩照人，但當她們沒有愛時則像是掉了毛的貓，會失魂落魄、自憐自艾或甚至憂鬱，愛情的滋潤對獅子女來說非常重要。而且她們一旦開始牽掛對方就開始有了得失心，更擔心自己失去魅力，每天患得患失，甚至可能嚴重到腦中只剩這件事，她們還很會為另一半辯解，所以別阻止她們談戀愛，否則獅子女會漸漸疏遠你。

Top 2：天蠍女



天蠍女個性很獨立自主，對自我要求高、自制能力也強，因此她們想做的事幾乎沒有做不到的，但一旦陷入愛情，她們就會喪失思考能力，很容易因為心軟或受感動而接受對方，只會傻傻地跟著感覺走，就算有很明顯的不妥都看不見。而且她們一旦動心了就會產生責任感，在感情中會盡所有努力去圓滿一切，即使醒悟到自己愛錯了，也常會因「若對方沒犯大錯，自己也沒有理由走人」的想法被困住，每次都是這樣胡亂愛一場結束後，才不得不承認自己虧大了。

Top 1：水瓶女



水瓶女的愛情常會改變她們的一生，為了愛情甚至可以犧牲自己的一切。很多人以為平時自主有個性的水瓶女，對待愛情應該也能雲淡風輕，但當能觸動她們的愛情一來，就會看到她們可以放棄名利，也要成就自己心中偉大的愛情，甚至連個性都可以收斂、改變，完全以另一半為主。也因此，當她們愛情不幸失敗時，也常會傷重到要花比別人多上數倍的時間才能平撫。

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