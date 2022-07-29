IKEA年度10大新品公開　單品39元起加分生活空間

記者蔡惠如／綜合報導

天氣熱加上疫情，居家療癒似乎比前幾年更加需要，IKEA日前發佈本次針對34個國家，超過3萬4千民民眾進行的居家調查，高達93%的人認為家裡是否舒適「非常重要」，近期針對旗下新上架的破千項新品，也公布「10大新品排行榜」，幫助消費者讓家更療癒。

ENSTAKA香氛杯狀蠟燭營火味，售價69元

以溫暖營火為靈感，結合大地和煙燻調，與帶有甜香調的大地煙薰芳香，彷彿走入北歐有著壁爐的溫馨空間。

ODDNY靠枕套圓點圖案，售價199元

淺乳白的底色搭配上不規則圓點圖案，宛如珍珠奶茶印花充滿療癒感，無論放在家中的哪個角落都讓人玩味十足。

TALLSPINNARE靠枕套,淺乳白色，售價199元

貓奴最愛！靠枕一面是貓主子圖案筆觸，另一面則為曲線筆觸，活潑又佻皮，搭配簡約的黑、乳白色，容易搭配家飾風格進行佈置。

DRÖNA收納盒貓圖案，售價169元

大容量設計可輕鬆收納各式玩具、文具、衣服等，具有雙面的設計，可以自由選擇使用純色或是貓咪圖案的一面，搭配所有的室內空間。

PURPURBRÄCKA動物雙人被套組，售價899元

採用天然純棉製造，加上印有手繪感的動物圖紋，充滿童趣，每天晚上讓你睡覺有好心情。

TRÅDFR Led燈泡，售價499元

無須安裝其他裝置，只要裝上燈泡與遙控器配對，就可從遙控器開、關燈，還能變換9種燈泡顏色，另也可調整光線強度，無段式的亮度調整讓氣氛瞬間變換。

TRÅDFR 遙控器，售價499元

搭配IKEA特定照明系列產品，做到控制燈泡、開關電源、選擇光色、切換暖色光或冷色光等，而且設計小巧可愛，方便放置在任何角落。

BOGENSE短毛地毯，售價1,499元

BOGENSE地毯將中性色調相互調和，在深、淺兩種米色的搭配下，加上不規則的圓點圖案，營造出既溫暖又溫馨中帶點俏皮的效果，尺寸133x195公分，短毛設計也方便吸塵器清潔。

VÅGSTRANDA獨立筒彈簧床墊系列，售價8,990元至17,990元

用外層特厚泡棉及雙層獨立筒彈簧，帶來更好的支撐性，採用S型設計，擁有上下兩層袋裝彈簧，依據肩膀、臀部等7個身體部位提供不同的舒適區塊支撐，也是IKEA床墊創新高價的產品，建議購買前先去店內試躺。

FRIKOSTIG 北歐風格系列餐具，售價39元至129元

使用北歐傳統風格，柔和的圓弧造型打造清新感，印有水墨感葉片精緻的細節設計，即便擺在桌上也是很好的裝飾，可加分用餐氛圍。

去年HOLA與寶可夢聯名，讓粉絲們在限時動態狂刷一波，近年再推寶可夢原創商品2.0，以皮卡丘、伊布、波加曼為主設計，共有超過50種「陪伴系」居家單品，更考慮疫情期間2個世代的療癒需求，推出兩種不同方向的主題，成熟世代以香氛為主，包括皮卡丘及伊布造型的擴香石；孩童世代則以玩偶、抱枕等，讓人隨時可以療癒抱抱。

▲Pokémon寶可夢系列造型香氛石，皮卡丘與伊布，售價1,280元。

其他居家單品還有收納箱、隨行杯、煎鍋等，適合全客層的好物。HOLA寶可夢聯名系列從即起至8／3期間，在全台HOLA線上線下通路同步開賣，另於實體門市消費單筆滿599元，還可參加扭蛋活動，內含折價券及三款立體造型盒玩。全台HOLA門市更與Pokémon GO合作，全部化身為寶可補給站，更在內湖、士林、中和、南崁、新竹、竹北、北屯、大墩、仁德、左營等10家門市的道館，週週皆有頭目寶可夢驚喜現身。

▲Pokémon寶可夢造型煎鍋20cm，售價899元。

▲Pokémon 寶可夢雙人天絲床包兩用被組，售價4,280元。

▲Pokémon寶可夢側開摺疊貨櫃箱，提供淺黃與淺藍2色，單個售價899元。