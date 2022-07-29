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三得利神泡Bar快閃信義區　「整杯只有啤酒泡沫」Mliko喝法限時登場

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▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

▲夏季啤酒熱銷，三得利開設快閃店要消費者直接體驗神泡風味。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

記者蔡惠如／台北報導

夏日來臨想要快速療癒就喝杯啤酒！三得利旗下頂級啤酒The PREMIUM MALT’S，首度引進日本「神泡Bar」在信義區香堤大道開設快閃店，提供6款一喝清涼的限定生啤，其中還有「只喝啤酒泡沫」的「頂級神泡Mliko」登場，濃縮啤酒香氣的泡沫，順口又不怕醉，很適合酒量小的消費者，台北限定10天、台中限定2天想嚐鮮要快！

▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

The PREMIUM MALT’S最出名的特色便是細緻綿密的泡沫，啤酒泡沫除了是濃縮啤酒香味的香水粒，也是防止啤酒口感變質的蓋子，三得利在日本開設的東京旗艦店，也主打現拉的三得利頂級生啤酒，以精準的酒液與泡沫7：3比例，達到口感滑順，且富含華麗香氣的啤酒韻味。

▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

為迎接夏季，台灣首間限定的「神泡Bar」快閃店也在信義區開張，7／30至8／14於台北新光三越A11、台北誠品生活南西和台中PARK2草悟廣場快閃巡迴，每日限量販售6款不同風味的頂級生啤酒，搭配3種配酒的美味餐點。讓夏日夜晚感覺很chill。

▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

6款限定啤酒之中，以「三得利頂級神泡Mlíko」最為特別，其為源自於啤酒之鄉捷克的獨特喝法，可以一次享受整杯「神泡」，也就是綿密的啤酒泡沫，可以直接感受到啤酒的香氣，帶來與直接飲用啤酒不一樣的特殊口感。

台灣精釀品牌酉鬼啤酒近期也推出全新夏季酒款「有怪獸！酒花蘋果酒」，以蘋果酒 Cider 為基底，加上冷泡紐西蘭酒花釀造，以其獨特帶有白葡萄酒般（Sauvignon Blanc）的風味特徵，為酒體添上了如同麝香葡萄、新鮮荔枝般的飽滿果香。

▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

▲夏季啤酒新飲。（圖／三得利、酉鬼啤酒提供）

▲酉鬼啤酒請來塗鴉藝術家Disk操刀酒標設計，以大膽用色與塗鴉構圖描繪出酒花怪獸愛上大蘋果的奇幻故事。

《ETTODAY提醒您理性飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒》

關鍵字：

三得利, 酉鬼, 啤酒, 精釀, The PREMIUM MALT’S

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