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用眼度高，想避免老下垂！5款單品幫妳拉提緊緻超有感

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記者李薇／台北報導

眼部肌膚的厚度只有臉部肌膚的1/3到1/5薄，但卻是使用最頻繁的位置，每天眨眼至少10萬次，加上現代人又長期用3C產品，用眼的地方更多了，所以一定要好好修護，以下就盤點多款厲害的眼部護理單品，長期使用絕對有差！

＃雅詩蘭黛 特潤全能修護亮眼霜

▲雅詩蘭黛,蘭蔻,Odile,伊麗莎白雅頓,sisley,眼霜,眼部精華,保養,。（圖／品牌提供）

跟No.1修護精華特潤超導全方位修護露同系列的亮眼霜，裡面擁有跟小棕瓶一樣的年輕關鍵科技成分，可以全方位潤澤眼部肌膚，淡化乾紋、並且長效保濕，打造出細緻明亮的眼周狀態。

＃Sisley 極致夜間奇蹟再生眼部精萃

▲雅詩蘭黛,蘭蔻,Odile,伊麗莎白雅頓,sisley,眼霜,眼部精華,保養,。（圖／品牌提供）

雖然是抗老型的精萃，但是使用起來相當清爽，不會有惱人的黏膩感，透過植物精華萃取成分，可以帶給肌膚滿滿的澎潤感，重現年輕緊緻，選對產品、小小一瓶就夠。

＃伊麗莎白雅頓 白茶煥亮眼部凝膠

▲雅詩蘭黛,蘭蔻,Odile,伊麗莎白雅頓,sisley,眼霜,眼部精華,保養,。（圖／品牌提供）

害怕眼霜的厚重感，凝膠是夏季護眼最佳的選擇，採用的微滴技術，每瓶含有超過2,000顆珍貴的微珠精華，可以透過塗抹的過程，幫助肌膚迅速補充水分跟滋潤成分，清爽護眼不費力。

＃蘭蔻 絕對完美黃金玫瑰修護眼霜

▲雅詩蘭黛,蘭蔻,Odile,伊麗莎白雅頓,sisley,眼霜,眼部精華,保養,。（圖／品牌提供）

蘭蔻獨有的永生科技加上專利四季玫瑰珍貴分子，塗抹在肌膚就會像是奶油一樣化開，使用起來緊緻有感，可以讓肌膚更加細緻、明亮，同時潤澤度也會大幅提升。

＃Odile 24H亮眼拉提精華

▲雅詩蘭黛,蘭蔻,Odile,伊麗莎白雅頓,sisley,眼霜,眼部精華,保養,。（圖／品牌提供）

裡面添加紅景天、咖啡因、甜菜根、啤酒酵母等成分，可以帶給肌膚活力，重現年輕緊緻的狀態，避免雙眼快速老化，輕盈的質地，使用起來也非常滑順、好推勻。 

關鍵字：

雅詩蘭黛, 蘭蔻, Odile, 伊麗莎白雅頓, sisley, 眼霜, 眼部精華, 保養

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