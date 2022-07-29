吳姍儒消暑密技公開，噴霧加強「一部位」整個人涼起來

▲吳姍儒分享夏日保養經。（翻攝自IG/sandywis，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

Sandy吳姍儒今（29日）出席代言保養快閃店活動，大談夏季保養，聊及日前曝光泳裝照引起迴響，她則謙虛表示自己的身材還不夠「兇猛」，最近天氣太熱了，她超推美體噴霧，只要輕輕噴背，背一涼整個人就清爽。

聊到保養，她則分享夏季一定要多喝水，很多人都以為喝太多水會水腫，其實多喝水才能幫你把體內的廢物排掉，除了喝水以外，一直以來也都很努力的忌口，像是飲食很清淡，像是今天的早餐是洋蔥湯煮雞肉，午餐則是蛤蠣絲瓜配一點白飯，盡量以原型食物為主。

暑假看朋友們瘋狂曬各式甜點美食，她笑稱自己很痛苦，看到喜歡的甜點都只能遠觀，但是維持對自己好的飲食，她認為也是愛護自己的一種方式。

而她最近維持身材的方式也很佛系，因為太熱了索性就不運動，頂多只會去游泳池泡水，因為也懶得游，所以就是泡在泳池中走來走去。而夏季她不特別追求美白，更重視防曬，做好完善的防護，只求不讓紫外線破壞肌膚。

她分享防曬固然重要，但曬後的補水也很重要，她通常曬完回家會狂噴活泉水降溫，同時也建議機車族們因長時間戴安全帽，頭皮也容易冒痘，她很推薦寶拉珍選的美體噴霧，連頭皮都能噴，當覺得熱也可以拿來噴背，背一涼整個人都舒服了。